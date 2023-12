Petro dice que un gobierno de ultraderecha no va a borrar lo que se ha hecho

Bogotá, 21 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves que al Gobierno no llegará la "ultraderecha" a acabar con los cambios que ha logrado su proyecto político de izquierda, al tiempo que criticó la gestión de algunos altos funcionarios.

"No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno (...) el pueblo no se rinde", dijo el jefe de Estado en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

Petro, en agosto de 2022, asumió como el primer presidente de izquierda en Colombia en más de 200 años de vida republicana.

"El pueblo tiene que correr en este momento, nosotros no vamos a chuzar (espiar) a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia", agregó el gobernante.

En un encendido discurso Petro remarcó que no llegó al poder por una moda sino para "iniciar una era", por tanto la ejecución de todos los proyectos son necesarios para finiquitar esta última idea.

"Nos quedan segundos en el Gobierno, cada segundo es supremamente valioso. Aquí no se puede pensar en pequeñeces, se tiene que pensar en grande", dijo.

Por otro parte, también habló sobre las ejecutorias de su mandato en asuntos como salud y educación, y aprovechó para hacer fuertes críticas a las personas que trabajan con el Estado y que a su juicio no son efectivas.

"Miren el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quién lo creyera, tratando de que mis propios funcionarios, los burócratas que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que la educación sea gratuita", afirmó.

"Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante a ver si avanza", agregó.

Además se quejó de que "no había ni siquiera una institucionalidad en el Ministerio de Educación para cuidar la universidad pública", así que la oposición lo ha tratado incluso de "bruto" por apostarle a esa propuesta.