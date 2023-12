(Previa) Arsenal y Aston Villa buscan apretar al líder Liverpool

Arsenal y Aston Villa buscan este fin de semana ante Brighton y Brentford, respectivamente, con el objetivo de, volviendo a la senda del triunfo los londinenses y manteniendo la buena dinámica los de Birmingham, presionar por el liderato que ostenta un Liverpool invencible en casa y que recibe al herido Manchester United, mientras que el Manchester City no puede fallar en casa contra el Crystal Palace para no descolgarse demasiado, todos ellos partidos de la jornada 17 de la Premier League. El Emirates Stadium vive este domingo (15.00 horas) un nuevo examen para los de Mikel Arteta, que acumula 11 encuentros sin perder como local (9V y 2E), rozando la cima con 36 puntos, después de perder el liderato en la última jornada tras perder ante un Villa al alza. Y lo hará ante un Brighton con la opción de engancharse a la lucha europea en la tabla, ahora con 26 puntos, a 4 del quinto puesto. Los de De Zerbi solo suman una derrota en los últimos 7 partidos domésticos, y fue de visitante en Stamford Bridge (3-2). Un equipo joven, pero atrevido, que intentará hurgar en la herida del Arsenal, que viene de empatar en Champions contra el PSV. Y es que los 'Gunners' necesitan una alegría en casa para remontar el vuelo y olvidar este pequeño bache, siempre con la meta del liderato entre ceja y ceja. Aunque los del Sureste de Inglaterra le tienen cogida la medida a los londinenses, imponiéndose en los últimos tres duelos en el Emirates. El otro gran candidato a colocarse en los más alto de la clasificación son los 'Villanos' del técnico vasco, que están de dulce tras enlazar cinco encuentros sin perder (4V y 1E). La batuta de Emery ya da muchos frutos en el Villa, tercero (35) a 2 puntos del líder Liverpool y que deberá responder en el campo del Brentford, rival al que solo ha batido en uno de los últimos nueve enfrenamientos. Y es que es en estos duelos donde tiene que mantener el nivel para no perder comba y confirmarse como una opción real al título. Con un sensacional y cuidadoso trato del balón y apoyados en el liderazgo de jugadores como McGinn, Tielemans o Watkins, los de Birmingham visitan a unas 'Abejas' situadas en la zona media de la tabla, aunque inmerso en una negativa dinámica con solo un triunfo en cinco encuentros, además de una producción goleadora algo pobre -sin marcar en 3 de los últimos 5-. Tanto Arsenal como Aston Villa quieren apretar a un Liverpool que examina su reciente adquirido liderato en Anfield ante el herido Manchester United. Los de Jürgen Klopp, que visitan a los londinenses en la próxima jornada, poseen un currículum inmaculado en casa, donde solo suma triunfos (11) este curso. En la última jornada aprovechó el tropiezo 'Gunner' para colocarse líder por primera vez esta temporada con 37 puntos. Un momento inmejorable del segundo equipo más goleador (36) de la competición, que se ve las caras con un conjunto de Erik Ten Hag hundido después de quedarse fuera de Europa tras caer (0-1) este martes ante el Bayern. Los 'Diablos Rojos' necesitan un empujón para olvidarse del bajón y coger algo de aire para seguir aspirando a Europa, con 27 puntos en la tabla. Una de esas últimas derrotas del United fue ante el Bournemouth de Andoni Iraola, que ha sumado 13 de los últimos 15 puntos para salir de los puestos de descenso. Su próximo rival será el Luton, que ya puso en aprietos a un Manchester City que jugará este fin de semana contra el Palace y que marcha cuarto en Liga a 4 puntos del líder. Así, no tiene más margen de error si quieren continuar la estela de los de Klopp. --HORARIOS DE LA JORNADA 17 DE LA PREMIER LEAGUE 2023-2024. -Viernes 15 de diciembre. Nottingham Forest - Tottenham 21.00. -Sábado 16. Bournemouth - Luton 16.00. Chelsea - Sheffield United 16.00. Manchester City - Crystal Palace 16.00. Newcastle - Fulham 16.00. Burnley - Everton 18.30. -Domingo 17. Arsenal - Brighton 15.00. Brentford - Aston Villa 15.00. West Ham - Wolves 15.00. Liverpool - Manchester United 17.30.