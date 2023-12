La exmilitar japonesa Rina Gonoi, "aliviada" tras la condena de sus agresores

Tokio, 13 dic (EFE).- La exmilitar japonesa Rina Gonoi dijo este miércoles haber sentido "alivio" después de que en la víspera un tribunal condenara a tres oficiales de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) de Japón por agredirla sexualmente mientras servía en el cuerpo.

"Antes del veredicto sentía que había puesto mi vida en peligro. No pude dormir toda la noche pensando en qué pasaría si el veredicto no era el correcto. Me preguntaba si podría seguir viviendo", explicó este miércoles Gonoi en una rueda de prensa del Club de Prensa Extranjera de Tokio (FCCJ).

La exmilitar dijo sentirse "aliviada" cuando se emitió el veredicto de culpabilidad. "Sentí que aquello que había apelado desde el primer juicio finalmente había sucedido", añadió.

La reacción de Gonoi se produce después de que en la víspera el Tribunal de Distrito de Fukushima condenara a los agresores, tres varones de entre 29 y 31 años que negaron que sus actos constituyeran agresión sexual, a dos años de prisión, suspendida a cuatro años en libertad condicional.

"Mis sentimientos no han sido comprendidos por estas personas. Esto es algo muy desafortunado. Creo que sus acciones, aunque fueran sólo para hacer reír a la gente, son un delito. Estos actos son un delito y esto es algo que ellos debían entender, pero también toda la sociedad japonesa", añadió Gonoi.

El fallo del martes dictó que los tres hombres, que también pasarán cuatro años apartados de sus cargos, emplearon técnicas de artes marciales para obligar a Gonoi a acostarse en una cama y presionaron sus cuerpos contra el de ella en actitud sexual.

Gonoi, de 24 años, sufrió desde otoño de 2020 y hasta el verano de 2021 vejaciones y abusos de índole sexual como tocamientos o besos no consentidos, mientras servía en el campamento de Koriyama, en la prefectura de Fukushima (noreste).

Tras la ausencia de medidas contra los abusos, la exmilitar abandonó el Ejército en junio del año pasado y alegó que los supervisores de las Fuerzas de Autodefensa japonesas miraban y se reían mientras sus compañeros la agredían sexualmente.

Gonoi hizo público su caso en 2022, después de abandonar el cuerpo, y solicitó al ministerio de Defensa de Japón una investigación que halló otros cuatro casos de abuso a mujeres de la unidad.

"Cuando hablamos de casos como estos en Japón, hay algo de apoyo, pero también palabras de crítica. Para aquellos que están luchando en circunstancias similares, es importante ser honesto con uno mismo. Deben saber que están haciendo lo correcto", afirmó Gonoi.

Gonoi, quien considera que su vida estaba en pausa por su batalla judicial, espera ahora poder seguir su pasión, el judo, y apoyar a otras víctimas de abusos sexuales en el país asiático.