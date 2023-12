Boric: "Deseo por el bien del pueblo argentino que Milei tenga una buena gestión"

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este domingo desde Buenos Aires que acudió a la toma de posesión de su homólogo argentino, Javier Milei, para "reafirmar una histórica y estrecha relación" entre ambos y le deseó suerte al flamante mandatario ultra "por el bien del pueblo argentino".

"Hemos asistido en representación del Estado de Chile y, por tanto en nombre del pueblo de Chile, a reafirmar una histórica y estrecha relación entre Chile y Argentina", manifestó Boric en la céntrica Plaza de Chile, en la capital argentina.

El exlíder estudiantil reiteró que las "conocidas y públicas diferencias" con Milei no serán un impedimento para "trabajar juntos" y aseguró que "la hermandad de nuestros pueblos no está en duda ni puede estar en duda".

"Más allá de las conocidas y públicas diferencias que pueda tener con el presidente Milei, deseo por el bien del pueblo argentino que tenga una buena gestión y sea lo mejor para su patria", añadió Boric, quien acudió a la investidura acompañado de varios de sus ministros, entre ellos el canciller, Alberto van Klaveren.

Con un discurso "anticasta" y propuestas radicales como la dolarización y el cierre del Banco Central argentino, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) arrasó en las elecciones del 19 de noviembre al candidato peronista y ministro saliente de Economía, Sergio Massa.

Milei, en las antípodas ideológicas de Boric, arremetió varias veces contra el exlíder estudiantil, a quien llamó "empobrecedor" y de cuya llegada al poder dijo que era "el inicio de la decadencia de Chile".

"Nosotros pasamos, pero nuestros pueblos quedan, por eso he venido a este cambio de mando, porque es lo que correspondía", indicó Boric, uno de los pocos líderes progresistas de la región que viajó a Argentina y quien desde el triunfo del candidato ultraliberal ha insistido en que la relación con Argentina es "prioritaria".

Milei, que estará en el poder hasta 2027, aseguró este domingo en su primer discurso como jefe de Estado que la "herencia" que deja el kirchnerismo es la peor que haya recibido nunca un gobierno argentino y anunció que aplicará un duro ajuste y que habrá "estanflación" durante varios meses.

"Lamentablemente, tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al 'shock'", aseveró Milei al hablar ante la multitud congregada a las puertas del palacio del Congreso argentino tras tomar posesión.