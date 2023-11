El Constitucional de Perú dice que Fujimori debe ser liberado, pese a orden de la CorteIDH

Lima, 29 nov (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, afirmó este miércoles que las autoridades "deben proceder a la excarcelación inmediata" del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.

Lima, 29 nov (EFE).- La líder política peruana Keiko Fujimori aseguró este miércoles que espera "con mucha ilusión" que se restituya el indulto humanitario que se otorgó en 2017 a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), luego de que una resolución del Tribunal Constitucional (TC) abriera esa posibilidad.

La líder del partido Fuerza Popular declaró a periodistas que el pronunciamiento del TC es una "sentencia firme y definitiva que termina con el bloqueo inhumano" del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En su opinión, la decisión del TC "le da la orden al juez de ejecución para que finalmente libere" a su padre.

"Mi padre tiene 85 años, tiene diferentes enfermedades de público conocimiento, lleva más de 16 años privado de su libertad y yo creo que ya es suficiente, aquí no estamos en un debate para entender o analizar si Alberto Fujimori es culpable o inocente", sostuvo.

Este martes se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto a Fujimori y remitió lo actuado al juez de ejecución de un hábeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante.

El TC estableció en 2022 restablecer los efectos del indulto que otorgó Kuczynski a Fujimori, pero la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El indulto otorgado el 24 de diciembre 2017 ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, tras un recurso de la Corte Interamericana que pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a prisión.

Keiko Fujimori consideró, al respecto, que al haber un nuevo pronunciamiento del TC "no corresponde ser atendida esta opinión" de la CorteIDH que ordenó que no se ejecute el indulto.

"Confío en que el gobierno respetará la Constitución, nuestras leyes, el estado derecho y actuará sobre todo con humanidad", acotó.

Admitió, sin embargo, que el Ejecutivo peruano "hará el análisis del caso en cuanto el juez de ejecución emita su resolución" e informó que el abogado de Fujimori, Elio Riera, ha viajado a Ica, donde se presentó el hábeas corpus para pedir la excarcelación del exmandatario.

La líder opositora dijo que este martes conversó con su padre y este mostró "serenidad y alegría por esta resolución" del TC y ahora esperan "con prudencia, pero también con mucha fe" la decisión final de las autoridades.

Lima, 29 nov (EFE).- El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este miércoles que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si se ordena la liberación del exmandatario.

"Hemos estado de alguna manera coordinando (este tema) ante la noticia de la resolución del Tribunal Constitucional", informó Rivera a EFE, luego de que se conociera un auto de aclaración del TC que abre esa posibilidad.

Este martes se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y remitió lo actuado al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante.

Rivera precisó que el eventual pedido de pronunciamiento de la CorteIDH dependerá "de la decisión que tome el juez penal de Ica" y sostuvo que "desde la defensa de Fujimori se intenta interpretar bajo términos que no dice la resolución" del TC.

"Evidentemente, estamos ante una movida política que intenta sacar a Fujimori por la puerta falsa, no sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido no solamente cuestionada sino que, en su momento, el propio Tribunal Constitucional decidió acatar la resolución de la Corte Interamericana que disponía que no podía liberar a Fujimori", dijo.

Rivera consideró que el TC "ha emitido una resolución absolutamente ambigua" que "pareciera sugerirle al juez que haga algo que ellos mismos no quieren redactar y colocar".

"Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento", reiteró.

Anotó que, si se hace eso, "la Corte va a emitir una ratificación de lo que fue su decisión del año pasado", cuando ordenó suspender el cumplimiento del indulto, porque "no es un tribunal que se distancie de sus propias resoluciones".

"Además, acá estaríamos de nuevo ante un reiterado incumplimiento del Estado peruano sobre lo que ya el año pasado dijo que iba acatar", enfatizó.

El abogado recordó que "Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos" y sostuvo que "no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana".

"Este sometimiento al sistema de justicia interamericana no es porque se nos haya ocurrido, porque sea una invención, lo hacemos porque el artículo 205 de la Constitución es el que habilita la posibilidad de que las personas acudamos al Sistema Interamericano, que por tanto, tiene un rango también constitucional", acotó.

Rivera dijo que, en ese sentido, "hay una posición absolutamente consolidada", porque "no hay ni una sola sentencia del Tribunal Constitucional que sostenga o argumente que se debe desconocer el derecho internacional o las sentencias de la Corte Interamericana".

El TC estableció en 2022 restablecer los efectos del indulto que otorgó Kuczynski a Fujimori, pero la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la CorteIDH.

El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.