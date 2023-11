Más de 600 millones de facturación de eCommerce en España están bajo amenaza de un ciberataque durante Black Friday

Más de 600 millones de euros de facturación de empresas de comercio electrónico o 'eCommerce' están bajo amenaza de un ciberataque crítico durante el Black Friday, aunque en este contexto la inteligencia artificial (IA) se postula como la tecnología que permitirá combatir esta amenaza en la fecha señala y el resto del año. El Black Friday o Viernes Negro se celebra el 24 de noviembre, aunque muchos comercios han extendido los descuentos a toda la semana. "Estará en el punto de mira de los hackers", que aprovechan fechas como ésta para "infligir datos críticos a las empresas, hacer sobornos con datos y pedir grandes rescates", advierte el presidente de CloserStill Media España, Agustín Torres. Los atacantes aprovecharán estos días, "brechas de seguridad en el procesamiento de datos y en los sitios web, a través de ataques DDoS que tumben las páginas", añade Torres. Según la 'Radiografía del Estado de la Ciberseguridad' realizada por Cyber Security World, feria organizada por CloserStill Media, y Red Seguridad, en colaboración con la Fundación Borredá, el número de ciberataques ha aumentado hasta un 50% este año respecto al anterior. Los ataques, además, son cada vez más dañinos para el 80% de las compañías, ya que afectan gravemente a la privacidad de los datos de los clientes, la cadena logística, infraestructuras críticas y al funcionamiento generalizado de las empresas y las propias 'eCommerce'. Desde CloserStill Media España estiman que más de 600 millones de facturación están en el punto de mira de los cibercriminales, lo que representa el 60% de empresas del sector. En este contexto, señalan que la inteligencia artificial será "la gran aliada" de la venta 'online' no sólo estos días sino a lo largo del próximo año. El presidente de CloserStill ha apuntado que, con la IA, "se podrá detectar en tiempo real cualquier anomalía y ser alertado para poder afrontar el problema y mitigar daños, como en el caso de la localización de vulnerabilidades, transacciones fraudulentas o incursiones desconocidas". Asimismo, la IA será capaz de detectar "problemáticas y elementos de mejora en el customer journey del eCommerce, aportar sugerencias en relación con la experiencia del cliente en función de patrones y ofrecer promociones y ofertas segmentadas según el público y la audiencia", al tiempo que podrá "optimizar el gasto, las audiencias y las campañas de marketing y publicidad en el entorno digital, detectando modelos, públicos y nichos con mayor valor", ha añadido. AUMENTA EL IMPACTO DEL 'ECOMMERCE' EN EL BLACK FRIDAY El impacto del comercio electrónico es cada vez mayor en el Black Friday, según CloserStill Media. Durante el pasado año, representó el 25% de las ventas totales en España y está previsto que en 2023 alcance hasta el 30%. Agustín Torres ha atribuido este crecimiento a factores como "su creciente penetración en la sociedad, la mayor confianza de los consumidores en las compras online y la comodidad de poder comprar desde cualquier lugar". De cara a mejorar el servicio que se ofrece al cliente e incrementar su confianza, Torres apuesta por que las empresas cuenten con "plataformas, arquitecturas sólidas y seguras, y cadenas de suministro aptas para picos inesperados de volumen de ventas". El Black Friday ha permitido a las empresas "aumentar las ventas online en un 20% anual, llegar a un público más amplio y diversificar sus ingresos, dejando atrás a las compañías que no apuestan de forma sólida por el canal digital", ha destacado el presidente de CloserStill Media España. No obstante, ha insistido en la necesidad de "reforzar aún más" las campañas de promoción para que el Black Friday "se convierta en un periodo tan clave y maduro como en Estados Unidos".