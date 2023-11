(Crónica) Italia gana su final, a un punto de la EURO

La selección italiana de fútbol goleó (5-2) a Macedonia del Norte este viernes para acercar un sufrido billete a la Eurocopa 2024 dentro del Grupo C, mientras que Albania y Dinamarca sellaron su clasificación matemática a falta de la última jornada. Italia se la jugaba en el Olímpico de Roma y tuvo a Federico Chiesa como héroe, con un doblete al final del primer tiempo, después de que Jorginho perdonase un penalti. Sin embargo, la réplica de Jani Atanasov, con otros dos goles, dio emoción. Los de Luciano Spalletti encontraron la tranquilidad con Giacomo Raspadori a 10 minutos del final. La goleada en el Olímpico deja a Italia con 13 puntos, segunda, empatada con Ucrania, su rival el lunes en la última jornada. Así, un empate daría a Italia el segundo billete a la EURO del Grupo C que lidera Inglaterra con 19 puntos para apuntar a cabeza de serie en el sorteo del torneo continental. Los 'Tres Leones', con debut de Cole Palmer, vencieron (2-0) a Malta en un duelo que apuntó a goleada con un gol en propia visitante a los ocho minutos. Wembley vivió un emotivo homenaje al recientemente fallecido Sir Bobby Charlton, aunque los goles se hicieron de rogar, hasta que Harry Kane hizo el 2-0 ya en el 75'. Por otro lado, Albania sumó el punto que necesitaba, un 1-1 a domicilio en Moldavia, dentro del Grupo E para asegurar su presencia en la cita de Alemania del próximo verano. Mientras, República Checa guardó el segundo puesto con un 1-1 ante la Polonia de Robert Lewandowski, que no depende de sí mismo ni para jugar la repesca. Además, en el duelo directo entre Dinamarca y Eslovenia por el pasaporte EURO del Grupo H, la selección danesa ganó (2-1) con gol de Thomas Delaney en el segundo tiempo. El Parken Stadium de Copenhague celebró la clasificación para el torneo continental, mientras que Eslovenia tendrá otra 'final' el lunes contra Kazajistán con ambas optando al segundo puesto.