Presentan en público a Itzae, el primer puma albino nacido en cautiverio en Nicaragua

Chontales (Nicaragua), 10 nov (EFE).- El primer puma albino nacido en cautiverio en Nicaragua fue presentado este viernes ante el público en el Zoológico Thomas Belt, se trata de la hembra Itzae, que significa "Regalo de Dios" en lengua maya.

Itzae ya puede ser admirada por los visitantes en ese albergue animal de la ciudad nicaragüense de Juigalpa, departamento de Chontales, en el centro del país centroamericano, después de estar poco más de tres meses en total aislamiento para proteger su salud.

“Está en buenas condiciones y es por eso que se ha decidido que el día de hoy se diera apertura al público (...) para que todas las familias pudieran apreciar esta maravilla de la naturaleza”, dijo a EFE el presidente de la junta directiva del zoológico, Marlon Vargas.

La felina Itzae, que nació el pasado 20 de julio, forma parte de una camada de dos cachorros más, hembras todas y de nombre Itzel e Itziar, que permanecen aún con la madre puma.

Itzae fue la única de las tres bebés que nació albina, una condición genética con la que tienen más dificultades para sobrevivir, aunque hasta el momento goza de buena salud, de acuerdo con expertos.

El albinismo es una condición genética que hace que el cuerpo genere poca o ninguna melanina, causando una ausencia parcial o total de la pigmentación de ojos, piel y pelo.

De acuerdo con las autoridades de ese centro animal, ubicado a 128 kilómetros de Managua, las tres cachorras disfrutan de excelente salud, según confirmaron sucesivos exámenes.

“Recientemente fue objeto de revisión médica total, ella y las otras dos pumitas que forman parte de la camada. Las condiciones de salud son muy buenas”, añadió Vargas.

Sin embargo, afirmó, la que necesita más cuidados es la puma albina, que pronto destetará, aunque ya se le está suministrando carne junto con suplementos para su mejor desarrollo.

Para los visitantes, el zoológico estableció normas a seguir para observar a la ejemplar único en el país, entre ellas, no utilizar flash fotográficos, no gritar ni emitir ruidos fuertes o no empujar la barrera de contención.

El zoológico también ha establecido en su imagen principal, el nombre y la fotografía de la pequeña puma, y renombrando el sitio como “La casa de Itzae”.

Las autoridades reciben anualmente alrededor de 70.000 visitas, y consideran que con la nueva atracción “se haga un repunte considerable” en estos dos últimos meses que le quedan al año.

Este nacimiento forma parte de un programa de reproducción que mantiene el zoológico con esta especie emblemática, de acuerdo con las autoridades.

En el Zoológico Thomas Belt existen alrededor de 11 pumas nacidos en cautiverio y la mayoría hijos de la madre de Itzae.

Según la revista National Geographic, únicamente hay constancia de cuatro pumas albinos en todo el mundo.

El puma es una especie autóctona de América que está en peligro de extinción y viven en libertad, principalmente, en el sur y centro del continente americano.