El 'Spanish' Gotham, a la final de la NWSL con el ajedrez

Chicago (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Con las españolas Esther González y Maitane López, el técnico Juan Carlos Amorós y el director táctico Jesús Botello, el Gotham español está en la final de la liga femenina estadounidense (NWSL). Equipo único en el 'soccer' por su idea de juego y su uso del Big Data, entre sus técnicas de entrenamiento usa el ajedrez. "Es magnífico para trabajar en la concentración", asegura Botello en una entrevista con EFE.

De últimos clasificados el año pasado, con sólo cuatro victorias, a finalistas de la liga femenina NWSL contra el OL Reign de Megan Rapinoe, que colgará las botas tras este partido. El estudio del 'Big Data', intercambio de roles, partidas de ajedrez para trabajar la concentración. El estilo del Gotham divierte y gana. Este sábado en San Diego, el último obstáculo para el título.

Maitane López y Esther González fueron las incorporaciones de verano de un equipo que disparó su valor a base de éxitos. Entre sus inversores figuran la estrella de la NBA Kevin Durant, el ex 'quarterback' de la NFL Eli Manning y la exjugadora de la WNBA Sue Bird, que, curiosamente, es pareja de la principal amenaza de su franquicia en la final, Megan Rapinoe.

"Son distintas parcelas que se han unido. Primero, la directora deportiva nos contactó a Juan Carlos y a mí y nos dio poder absoluto para desarrollar nuestras ideas. Lo segundo, Juan Carlos. No es simplemente un entrenador, tiene un súper liderazgo, conoce departamento médico, márketing, logística, gestión de un grupo de 15 o 20 personas. La tercera parte es el discurso deportivo, la mentalidad ganadora que hemos ido desarrollando", dijo Botello a EFE.

"Yo enfoco una idea, una mentalidad ganadora. La divido en las letras 'WIN'. Work, trabajo; Intelligence, inteligencia; y Never Give Up, nunca dejes de luchar. Esto se desarrolla con una serie de pequeños conceptos. Uno de ellos es la meritocracia. Aquí no hay nombres, uno se lo gana en el terreno de juego", agregó.

Hubo un total cambio de perspectiva. Maitane, una centrocampista, juega ahora de defensa central. Esther González, una 9 pura, baja a jugar de 10. Jenna Nighswonger, nacida como mediapunta, apunta a novato del año como lateral izquierda. Nealy Martin, una lateral, compite como pivote defensivo.

Jugadoras que el año pasado apenas tenían protagonismo, fueron reinventadas en otras posiciones, donde disparan su rendimiento. Su valor de mercado aumenta, así como el valor de la franquicia. El formato americano de la NWSL hace difícil calcular el coste de la actual plantilla, pero no cabe duda de que los clubes europeos que estén interesados en fichar en el Gotham deberán tirar de talonario.

Entre las herramientas de trabajo usadas por Botello está el ajedrez, un juego que ayudó a aumentar la concentración, a tener las ideas claras en el campo y a jugar con más tranquilidad.

"El ajedrez es un vehículo para trabajar la concentración. ¿Cómo se consigue concentración? Yo lo hago de dos maneras, con el ajedrez y con la meditación. El ajedrez es magnífico para la concentración. Me compré un ajedrez y empecé con la mediocentro, que es la más importante para mí porque está en el centro de todo", dijo Botello.

"Cada pieza tiene movimientos distintos y valores distintos, pero todos funcionan como equipo. Es vital que entendamos todas las funciones que se pueden desempeñar. La idea era que ellas aprendieran a ver el futuro. En el ajedrez lo más importante es cómo va a reaccionar el rival y cómo vuelves tú a reaccionar a su movimiento", prosiguió.

Las jugadoras, inicialmente escépticas, se han ido aficionando al ajedrez y una de ellas, Yazmeen Ryan, celebró su gol en los cuartos de final contra las North Carolina Courage haciendo el gesto de una jugada de ajedrez.

"Tenemos un departamento muy avanzado de Big Data. Pedí a los compañeros que me buscaran finalizaciones dentro de la 'T Zone' (la zona entre el área pequeña y el punto de penalti). Qué jugadora remata ahí, porque llegábamos con muchas jugadoras, disparábamos 20 veces por partido, pero marcábamos poco. Y dentro de estos nombres, una de las primeras fue Esther", cuenta Botello.

"Pero al llegar, Esther tiene tanta calidad y distribuye tanto que decidimos colocarla de falso nueve. Puede hacer lo que quiera, lo que queremos es que tenga más el balón", agrega.

Algo similar ocurrió con Maitane, ahora un pilar defensivo del Gotham, que acabó jugando en esa posición para aprovechar su calidad en fase de salida de balón. En el centro del campo, la española no conseguía tener el mismo impacto al recibir pocos balones jugables.

La 'masterclass' de Rapinoe Entre el Gotham y el título está el Reign de Megan Rapinoe, delantera doble campeona del mundo con Estados Unidos, que se retirará tras esta final.

"Como todo en la vida, necesitamos iconos. Ella ha sido y sigue siendo un icono por lo que ha aportado al fútbol femenino, a Estados Unidos. Es una futbolista de una inteligencia estratosférica. Si analizas sus partidos sin balón, da una 'masterclass' constante. Ayuda muy bien a sus compañeras a desarrollar los distintos movimientos", afirmó Botello.

"Va a ser interesante intentar estar a la altura de su exigencia. Ella es muy competitiva, y nosotros no somos menos. Queremos poner en valor la profesión que defendemos y nos tomamos cada partido dentro de la elegancia y de la deportividad, pero teniendo en cuenta que la mentalidad ganadora hay que llevarla hasta el final", concluyó.