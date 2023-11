Japoneses reciben a ministros de Exteriores del G7 con una protesta a favor de Palestina

Tokio, 7 nov (EFE).- Un centenar de personas se concentraron hoy cerca de la Iikura Guest House del Ministerio de Exteriores en Tokio para protestar contra "la masacre de Israel en Gaza" y el comercio de armas a escasas horas de que allí comenzara un encuentro de cancilleres del G7.

Convocados en la salida de la estación de metro Kamiyacho por Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) -movimiento en pro de los derechos de los palestinos- y la Red Contra el Comercio de Armas en Japón (NAJAT, por sus siglas en inglés), los manifestantes pedían que los países del G7 "hagan algo para que Israel pare la masacre".

"Los países del G7 no deberían venir a Japón, deberían ir a Israel a reunirse con (Benjamín) Netanyahu y trasladarle con contundencia una petición para que pare la masacre", dijo a EFE Koji Sugihara, que durante la protesta lucía una camiseta en la que podía leerse "Free Palestine" (Palestina libre).

Sugihara añadió: "En este momento en el que Israel está matando a más de 10.000 personas en Gaza, los países del G7 parecen estar apoyando de alguna manera a Israel".

"El Gobierno de Japón no está haciendo lo que debería, que es apoyar a Palestina en su lucha por la libertad. En lugar de eso, está adoptando una postura neutra, apoyando a la vez a Israel y a Palestina", lamentó por su parte Carole, una joven de 25 años.

Tomiyama Tatsuo, manifestante de 61 años, expresó que "es muy duro ver diariamente noticias sobre la masacre de Israel en Gaza, ver cómo mueren niños pequeños y mujeres por los bombardeos. Muchas personas en el mundo creen que esto no debe seguir así, están hartos. Yo tengo el mismo sentimiento y por eso estoy hoy aquí".

Durante la protesta, en la que podían escucharse cánticos como "Detened los bombardeos, detened el genocidio", los manifestantes portaban pancartas con lemas como "Stop arming Israel" (Dejen de armar a Israel), "Don't kill. No more war" (No maten. No más guerra), "Ceasefire" (Alto el fuego) o "Save Gaza" (Salven a Gaza).

Los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, junto al representante del ramo de la Unión Europea, se reúnen entre este martes y miércoles en la capital japonesa para abordar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, el apoyo continuado a Ucrania o el incremento de la inestabilidad en la región de Asia-Pacífico.