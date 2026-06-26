Infografías del viernes 26 de junio de 2026

ONU DROGAS - La ONU difunde el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, que analiza la evolución del problema de los estupefacientes a escala global, con especial atención a la expansión de las drogas sintéticas y al crecimiento de los mercados de metanfetamina y cocaína.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Alemania y los Países Bajos se suman a la lista de las selecciones más goleadoras desde 1990 en la fase de grupos. Por otro lado, Túnez ha igualado el récord de Corea del Norte de 2010 en cuanto al mayor número de goles en contra.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - El Mundial de 2026 bate el récord de más goles marcados en un solo torneo con 177, superando los 172 anotados en Qatar 2022. Brasil es la selección más goleadora con 237 goles marcados en la historia de la Copa del Mundo.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Panamá - Inglaterra, el sábado 27 de junio.

CENTROS DE DATOS - Amazon, Google y Microsoft representan más de la mitad de la capacidad de energía de los quince principales centros de datos en Estados Unidos, de acuerdo con la clasificación elaborada por la firma financiera Jefferies.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - Previa del Gran Premio de Austria. EFE

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