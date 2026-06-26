Felipe VI prevé futuro "enormemente próspero" para la "magnífica" relación España-México

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El rey Felipe VI destacó este viernes la "magnífica" relación entre España y México, a la que auguró un "futuro enormemente próspero", un día después de su encuentro en Palacio Nacional con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", aseguró en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país

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El monarca español, quien asistirá esta tarde al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, subrayó, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.EFE

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