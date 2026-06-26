Agenda informativa multisoporte América para el 26 de junio 2026

VENEZUELA

- Venezuela continúa con las labores de búsqueda de desaparecidos y remoción de escombros, mientras espera la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria internacional tras los terremotos que han dejado hasta el momento 920 muertos, 3.360 heridos y miles de damnificados. (Foto) (Video) (Directo)

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- La desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos derivó en saqueos a varios comercios de Catia La Mar, en el estado venezolano de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos que han dejado 920 muertos y 3.360 heridos, mientras cientos de damnificados hacían largas filas para recibir ayuda humanitaria. (foto) (video)

CARIBE

- Un sismo de magnitud 5,2 sacudió este viernes a República Dominicana sin que se reportaran daños, mientras que, de forma simultánea, otro temblor de magnitud 5,4 se registró a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana. (video)

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de EE.UU., Donald Trump pronuncia un discurso en la Conferencia de Políticas de 2026 de la Coalición Fe y Libertad. (foto)(vídeo)

- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, hoy enfrentado a Donald Trump, comparece ante un tribunal por retención de documentos clasificados tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. (foto)(vídeo)

- Ceremonia de bienvenida de nuevos miembros latinoamericanos a la iniciativa estadounidense Pax Silica una coalición estratégica para asegurar las cadenas de suministros en la era de la inteligencia artificial con el fin de reducir la dependencia de China. (foto) (vídeo)

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- El Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abre en Washington con exhibiciones interactivas y un gran campus que buscan atraer tanto a fanáticos de la institución, como a nuevas generaciones de curiosos y científicos poniendo en relieve la centenaria historia de la prestigiosa organización. (foto)(vídeo)

- El ser humano ha creado y vivido el arte a lo largo de toda su historia, pero ¿puede el arte sentirnos de vuelta? La exposición 'Machine Dreams: Rainforest' intenta acercarse a esa respuesta. Se trata de la primera muestra del primer museo de inteligencia artificial del mundo, concebido por el artista turco Refik Anadol. (foto) (vídeo)

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- Las comunidades venezolana y haitiana en Florida urgieron al Gobierno de Donald Trump a mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS), al alegar que los terremotos en Venezuela y la persistente crisis de violencia en Haití justifican esa protección. (foto) (video)

- Los venezolanos en Miami continúan movilizándose para enviar ayuda a su compatriotas en Venezuela tras los terremotos del miércoles. (foto)(video)

- Organizaciones ambientalistas, defensoras de los inmigrantes y representantes tribales denuncian el impacto ambiental de 'Alligator Alcatraz' en la reserva natural de los Everglades y exigen rendición de cuentas al cumplirse un año del inicio de su construcción.

- La comisión investigadora de la ONU para Palestina pide que cada soldado implicado en la ofensiva de Israel en Gazs sea investigado como sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad y un genocidio contra el pueblo palestino.

- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para evaluar la situación en Sudán.

- El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto renovar el régimen de sanciones sobre la República Democrática del Congo (RDC).

- Wall Street cierra una semana mixta, con el Dow Jones en terreno positivo, mientras el S&P 500 y el Nasdaq retroceden lastrados ante la volatilidad dentro del sector tecnológico.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una bajada del 3,17 %, hasta 69,64 dólares el barril, mientras los operadores mantienen la vista puesta en el estrecho de Ormuz.

- La plataforma de apuestas Polymarket gana más de 1.000 millones de dólares al año, según reveló al portal especializado CNBC.

CANADÁ

- La música latino-canadiense está ganando espacio gracias a años de organización comunitaria, estudios académicos y presión ante una industria que durante mucho tiempo encajó a sus artistas en categorías genéricas o los dejó fuera de los principales circuitos de reconocimiento.

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COLOMBIA

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comenzó a anunciar los principales cambios que hará su Gobierno frente a las políticas del actual mandatario, Gustavo Petro. (Foto) (Video)

- El exsenador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue designado como ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella. (foto)

- Al menos 51 menores de edad han sido reclutadas entre enero y mayo de 2026 por parte de grupos armados ilegales en Colombia, según un informe de la Defensoría del Pueblo

- Inauguración de la 17 edición de la Cómic Con Colombia, que comienza este viernes y se extiende hasta el lunes, y reúne a miles de fanáticos de la cultura pop. (Foto) (Video)

MÉXICO

- La presidenta Claudia Sheinbaum hace un balance de la reunión que sostuvo con el rey de España, Felipe VI. (Foto) (Video)

- El rey de España, Felipe VI mantendrá en Guadalajara un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y posteriormente se reunirá con una representación de la colectividad española.

- El país tuvo en mayo pasado un superávit comercial de 2.259,2 millones de dólares tras una subida de 25,4 % de las exportaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

BRASIL

- Los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, profundizan sus diferencias en el Mercosur por el acuerdo comercial que negocia Buenos Aires con EE.UU. y por disputas sobre las reglas para el comercio de vehículos y autopartes, las cuotas de exportación a la Unión Europea (UE) y las tierras raras. (Foto)

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- Briefing de prensa para adelantar las perspectivas de la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur.

- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en mayo.

- El desempleo de la mayor economía latinoamericana bajó dos décimas en el trimestre concluido en mayo hasta situarse en un 5,6 %, informó el Gobierno.

- Reunión de trabajo entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y su homólogo serbio, Marko Đurić.

ARGENTINA

- El Tesoro de Argentina realiza una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 16,2 billones de pesos (10.983 millones de dólares).

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- La millonaria iniciativa de un consorcio de petroleras para construir un gasoducto asociado a un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) fue admitido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

- El Gobierno autoriza a la línea aérea de bajo coste JetSmart a operar vuelos regulares de pasajeros y de carga en una ruta entre Buenos Aires y la ciudad colombiana de Medellín.

PANAMÁ

- Décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril por el que pasan buques con hasta el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, multiplicando además sus ingresos. (Foto) (Video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Entrevista con la directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, quien aborda los proyectos de la institución que dirige para la República Dominicana, con motivo de su viaje a dicho país en el que estará acompañada de la infanta Elena en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación Mapfre. (Foto) (Video)

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PARAGUAY

- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay invita al conversatorio "Memoria, prevención de la tortura y derechos humanos: desafíos para las políticas públicas". (Foto)

URUGUAY

- La Junta Nacional de Drogas conmemora el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con el encuentro '25 años de políticas públicas sobre drogas en Uruguay: trayectorias, desafíos y perspectivas para una política centrada en las personas'. (Video)

DEPORTES

Estados Unidos.- Entrenamiento de la selección brasileña y rueda de prensa. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Entrenamiento y rueda de prensa de las selecciones de Portugal y Colombia previo a su enfrentamiento del sábado. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Rueda de prensa de la selección argentina previo a su partido contra Jordania en Texas. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Partidos del Mundial entre Noruega y Francia en Boston, Irán y Egipto en Seattle, Cabo Verde y Arabia Saudí en Houston. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- De Sant Pere de Ribes al corazón de California. Aitana Bonmatí expande su campus oficial al otro lado del mundo y exporta su ADN a la mayor potencia del fútbol femenino mundial para cimentar su transición hacia la gestión y la toma de decisiones ejecutivas fuera de los terrenos de juego. (foto) (video)

Canadá.- Partidos del Mundial entre Senegal e Irak en Toronto y Nueva Zelanda y Bélgica en Vancouver. (foto)(vídeo)

México.- Entrenamiento de la Selección Nacional de México. (foto)

México.- Las selecciones de Uruguay y España se enfrentan en Guadalajara. (foto)

México.- El rey de España, Felipe VI, acude al partido en el que la selección española se enfrenta a Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebra en la ciudad de Guadalajara. (foto)

Chile.- La comunidad española en Chile se concentra en el Estadio Español de Las Condes, en Santiago, para ver jugar a La Roja contra Uruguay en el último partido de la fase de grupos. (Texto) (Foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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