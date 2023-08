Dimon se une a los CEO de Nueva York para pedir ayuda a Biden ante crisis migratoria

(Bloomberg) -- Los líderes empresariales de la ciudad de Nueva York instaron al Congreso y a la Administración Biden a proporcionar más dinero para hacer frente a una avalancha de 100.000 de solicitantes de asilo que están presionando las arcas locales.

“La situación está desbordando los recursos, no solo de la región fronteriza sino también de los Gobiernos municipales y estatales de todo el país”, señala una carta abierta enviada el martes por la organización Partnership for New York City al presidente Joe Biden y a los líderes del Congreso.

El costo de alojamiento y atención de los migrantes podría superar los US$12.000 millones para julio de 2025, lo que pondría en peligro la capacidad de la ciudad para proporcionar bienes y servicios a sus más de 8 millones de residentes, declaró este mes el alcalde, Eric Adams.

Nueva York ha pedido anteriormente a otros municipios del estado que asuman una mayor responsabilidad a la hora de alojar y alimentar a los recién llegados, que actualmente llenan refugios, hoteles y tiendas de campaña improvisadas. Adams y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, han afirmado que el Gobierno federal debería organizar una respuesta nacional integral que ofrezca a los inmigrantes una vía para salir del cuidado de Nueva York.

La carta de los líderes empresariales estaba firmada por los copresidentes de Partnership for New York City, los directores ejecutivos de Pfizer Inc., Albert Bourla, y de Tishman Speyer Properties, Rob Speyer. A ellos se unieron decenas de otros directores ejecutivos locales, entre ellos Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., Larry Fink, de BlackRock Inc., y Henry Kravis, de KKR & Co.

“Le instamos a tomar medidas inmediatas para controlar mejor la frontera y el proceso de asilo, y brindar alivio a las ciudades y estados que soportan la carga que representa la afluencia de solicitantes de asilo”, escribió el grupo.

Muchos de los inmigrantes que han llegado a Nueva York no pueden trabajar legalmente hasta que sus casos de inmigración pasen por el sistema. La ciudad dice que está intentando ayudarlos a encontrar empleos, ofreciéndoles la capacitación en seguridad necesaria para trabajos de construcción, acceso a las tarjetas de identificación de la ciudad de Nueva York y conexiones con clínicas legales para completar los formularios de autorización. Pero los funcionarios estatales y municipales quieren una respuesta del Gobierno federal que incluya agilizar el proceso.

“El Gobierno federal puede agilizar las autorizaciones de trabajo a través de acciones ejecutivas como otorgar y extender el Estatus de Protección Temporal, específicamente para países como Venezuela, que constituyen una parte significativa de la población que llega y donde la situación sobre el terreno continúa deteriorándose”, escribió Hochul en una carta a la Administración Biden publicada la semana pasada.

Carta del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos criticó recientemente la respuesta de la ciudad a la crisis migratoria en cartas enviadas a funcionarios municipales y estatales con fecha 27 de agosto.

En las cartas, obtenidas por Bloomberg News, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, identificó “aproximadamente dos docenas de recomendaciones para fortalecer las operaciones de migrantes de la ciudad” y citó “problemas estructurales y operativos” que el DHS identificó después de visitar las instalaciones de refugio de la ciudad en julio.

En una carta dirigida a Hochul, Mayorkas dijo que los funcionarios federales “comprenden la necesidad de la emisión oportuna de documentos de autorización de empleo para los no ciudadanos elegibles”, pero advirtió que “por desgracia, seguimos trabajando dentro de las limitaciones legales que no sirven adecuadamente a las necesidades laborales de nuestra nación”.

La crisis migratoria de Nueva York se ha extendido recientemente a las calles, donde una avalancha temporal de personas dejó este mes a la ciudad con graves dificultades para encontrar alojamiento. Durante varios días sofocantes, decenas de migrantes durmieron en las aceras del centro de Manhattan, afuera del Hotel Roosevelt, que durante meses ha servido como centro oficial de acogida de inmigrantes que llegan a Nueva York.

Los electores de Nueva York desaprueban la forma como Adams, Hochul y Biden están manejando la crisis, según una encuesta de Siena College.

