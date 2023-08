El Gobierno gabonés corta Internet y anuncia un toque de queda nocturno al término de la jornada electoral

El ministro de Comunicación de Gabón, Rodrigue Mboumba Bissawou, ha anunciado este sábado la suspensión del acceso a Internet y el comienzo de un toque de queda nocturno al término de este día de elecciones generales en el país, donde el actual presidente, Alí Bongo Ondimba, aspira a proseguir medio siglo de dinastía familiar. En una comparecencia ante la nación recogida por Radio France Internationale (RFI), Mboumba Bissawou ha confirmado el corte nacional de Internet para evitar "llamamientos a la violencia y la diseminación de información falsa". La suspensión permanecerá en vigor hasta nueva orden. Asimismo, el ministro también ha anunciado la entrada en vigor de un toque de queda nocturno que ha comenzado a las 19.00 hasta las 06.00, ambas hora local, que se repetirá todos los días hasta nuevo aviso. Bongo Ondimba se presenta para un tercer mandato en las elecciones generales en un país sin límites de mandatos presidenciales y en el que el actual dirigente continúa la dinastía política iniciada por su padre, Omar Bongo, hace más de medio siglo, entre denuncias opositoras de manipulación electoral por su nuevo sistema de papeleta única. Cuatro candidatos podrían hacerle frente: el profesor de Economía y ex ministro de Educación Albert Ondo Ossa, de 69 años y representante de Alternancia 2023, una coalición de seis formaciones; el ex ministro de Minas Alexandre Barro Chambrier; el líder del Partido Social Demócrata, Pierre-Claver Maganga Moussavou, y el ex primer ministro Raymond Ndong Sima. De momento, la oposición ha criticado duramente el nuevo sistema de votación aprobado por decreto a principios de mes. El voto en papeleta única comprende ahora dos nombres, el del candidato a presidente y el de un diputado, ambos del mismo partido político. Por lo tanto, votar por un diputado implica votar por el candidato presidencial de ese partido. Los independientes se enfrentan a un problema adicional: no pueden incorporar a un diputado a su candidatura, por mucho que representen a una coalición de partidos. Las elecciones están bajo aviso de la ONU ante la posibilidad de la repetición de incidentes violentos como los ocurridos durante las dos últimas ediciones.