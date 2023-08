Tesla reinicia recortes de precios de autos eléctricos en China

(Bloomberg) -- Tesla Inc. redujo nuevamente los precios en China, lo que hizo que las acciones de automóviles cayeran por preocupaciones de que la medida reavivaría una guerra internacional de precios que había mostrado señales de disminución.

El fabricante de automóviles rebajó las versiones Long Range y Performance del vehículo Model Y en 14.000 yuanes (US$1.900) a 299.900 yuanes y 349.900 yuanes, según una publicación en su cuenta de Weibo. Tesla también extendió un subsidio de seguro de 8.000 yuanes para la versión básica del sedán Model 3, y mantendrá el beneficio hasta fines del próximo mes.

Las reducciones, que ascienden a alrededor del 4,5% y el 3,8% para las dos versiones del Model Y, respectivamente, pueden presagiar “reducciones selectas similares” en Estados Unidos y Europa próximamente, dijo Chris McNally, analista de Evercore ISI, en una nota. Eso presionaría el margen de ganancia del tercer trimestre de la compañía, agregó.

Las medidas de Tesla siguen los movimientos de la marca Zeekr de Geely Automobile Holdings Ltd., que rebajó los precios hasta en 37.000 yuanes la semana pasada, así como Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd., que realizó un descuento de hasta 20.000 yuanes a principios de mes. Tesla comenzó la guerra de precios con una ronda inicial de recortes a fines del año pasado que hizo que algunos de sus modelos fueran casi un 50% más baratos que en EE.UU. y Europa.

“La competencia de precios ha sido y seguirá siendo un tema constante en el mercado automotor de China”, dijo Joanna Chen, analista de automóviles de Bloomberg Intelligence. “Tesla busca mantener el volumen después de que las ventas de julio mostraran una desaceleración en la entrada de pedidos al no haber nuevos modelos para atraer a compradores chinos”.

Los envíos de Tesla desde su planta en China cayeron un 31% en julio al nivel más bajo de este año. El fabricante de automóviles anunció el mes pasado que la producción global caería en el tercer trimestre debido al tiempo de inactividad para las actualizaciones de fábrica, sin ofrecer detalles. Se prevé que pronto comience a fabricar una versión renovada del sedán Model 3.

Si bien las entregas de vehículos enchufables en China bajaron en julio frente a junio, BYD, Li Auto y Nio Inc. establecieron nuevos récords de envíos.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, advirtió el mes pasado que el fabricante de automóviles tendría que seguir bajando los precios si las tasas de interés continuaban subiendo. Varias rondas de descuentos ya han afectado el margen de ganancia bruta automotriz de la compañía, que cayó a un mínimo de cuatro años en el segundo trimestre.

Un grupo de fabricantes de automóviles, incluidos Tesla y BYD prometieron el mes pasado que mantendrían una competencia leal y evitarían “precios anormales” en China. Pero, se retractaron del acuerdo tan solo días después debido a preocupaciones antimonopolio.

