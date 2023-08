Fed haría pausa en septiembre tras moderación de IPC subyacente

(Bloomberg) -- Es cada vez más probable que los funcionarios de la Reserva Federal mantengan las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión de septiembre, después de que nuevos datos mostraran más señales de enfriamiento de la inflación.

El índice de precios al consumidor subyacente, que excluye los volátiles costos de alimentos y energía, subió un 0,2% por segundo mes, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves. Se trata de las menores alzas consecutivas en más de dos años. El IPC general también aumentó un 0,2% en julio y registró una variación anual del 3,2%.

“La Fed tiene que sentirse alentada por dos cifras más bajas seguidas”, dijo Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander US Capital Markets. “Creo que su intención es hacer una pausa en septiembre. Desde luego, esta no es la última palabra”.

La Fed subió en julio la tasa de fondos federales a un rango de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años. La mediana de las estimaciones de las proyecciones trimestrales más recientes de los funcionarios de la Fed, publicadas en junio, anticipaba dos alzas de tasas más este año, la primera de los cuales se materializó con el aumento del mes pasado.

Los funcionarios de la Reserva Federal han expresado opiniones divergentes sobre la necesidad de más aumentos: la gobernadora Michelle Bowman reiteró el lunes su opinión de que el banco central estadounidense podría tener que subir más las tasas para restablecer plenamente la estabilidad de precios, mientras que el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó el martes que el banco central podría mantener las tasas estables de aquí en adelante.

Todos los miembros de la Fed han dicho que las decisiones de política monetaria dependerán de los datos que surjan. Bowman, específicamente, afirmó que “busca pruebas de que la inflación está en una trayectoria descendente constante y significativa”.

“La Fed no necesita subir las tasas en septiembre para complacer a las ‘palomas’ que no quieren más ajustes de aquí en adelante”, dijo Derek Tang, economista de LH Meyer/Monetary Policy Analytics. “Incluso los ‘halcones’ estarían bien con hacer una pausa hasta noviembre o más tarde, siempre y cuando la puerta a las alzas no esté completamente cerrada”.

El presidente Jerome Powell dijo que, aunque el banco central está desacelerando el ritmo de las alzas a medida que se acerca al máximo, no descarta la posibilidad de aumentos en reuniones consecutivas. Tendrá la oportunidad de influir en sus colegas y en los mercados en la conferencia de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, a finales de este mes.

Más datos

Si bien los economistas consideran que los datos del jueves son muy importantes para la Fed, se publicará otro informe de precios al consumidor el 13 de septiembre, antes de la reunión de la Fed de los días 19 y 20 de septiembre.

“Las cifras son lo suficientemente buenas como para mantener a la Fed en espera por el momento”, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab & Co. “Si seguimos teniendo variaciones mensuales similares en torno al 0,2%, eso se traduce en una tasa de inflación anualizada decreciente. Eso debería hacer que la Fed confíe más en que la inflación se acerca a su objetivo.”

El banco central también recibirá datos clave de empleo antes de su reunión de septiembre. El viernes, un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 187.000 el mes pasado, menos de lo previsto, mientras que la tasa de desempleo cayó inesperadamente al 3,5%, una de las lecturas más bajas en décadas.

La Fed podría mantener abierta la opción de subir las tasas más adelante debido a una posible reaceleración de la economía, dijo Neil Dutta, director de economía de Renaissance Macro Research LLC.

“La economía está creciendo por encima de la tendencia”, dijo Dutta en Bloomberg Television. “No creo que la Fed haya hecho lo suficiente. Existe el riesgo de que la Fed se esté dando palmaditas en la espalda a fin de año solo para ver cómo la inflación posiblemente vuelve a subir”.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:Fed Seen Pausing in September After Tame Core-Inflation Report

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.