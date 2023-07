El eurodiputado Jordi Cañas : "el acuerdo UE-Mercosur se ratificará este año"

Macarena Soto

Madrid, 27 jul (EFE).- El eurodiputado español Jordi Cañas cree que "las elecciones no las ganan ni los tristes, ni los pesimistas" y desde esa positiva óptica dice sobre el acuerdo UE-Mercosur, que lleva 20 años de negociaciones, que el tratado se ratificará "antes de que termine el año": "las cosas difíciles son realmente las importantes".

El acuerdo fue firmado en 2019, pero está detenido en el proceso de confirmación que tienen que dar los parlamentos nacionales por las divergencias de algunos países, como Francia o Austria, bajo argumentos de protección ambiental y de estándares de calidad.

Tras estas negativas individuales del bloque comunitario europeo, se tomó la decisión de dividir el acuerdo en dos partes, una que debe seguir el procedimiento de los parlamentos nacionales, de política y cooperación, y otra, la comercial, que se decidirá por mayoría cualificada en los órganos europeos y que también debe votar el Mercosur.

Esta última es a la que refiere Cañas, presidente de la delegación europea para las Relaciones con Mercosur, que es de vital importancia, por lo que, en una entrevista con EFE durante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que concluye este jueves en Madrid, pide "pensar" en los "400 millones de habitantes y en los empleos que puede generar el acuerdo".

"Hay que pensar a largo plazo, en temas de acceso a energía, seguridad, defensa que es un tema angular, es necesario, es difícil pero se hará", insiste.

EL APORTE EUROPEO

El eurodiputado liberal tiene claro que Europa puede ofrecer a América Latina algo distinto "al bloque estadounidense y al bloque chino".

Para convencer alMercosur, reconoce que "se necesita un trabajo político para explicar la importancia" del aporte europeo "en un mundo donde no queremos que haya un bloque chino y un bloque estadounidense, sino que haya un bloque europeo y de aliados que sean capaces de formar un vértice diferente".

Así, analiza que el mundo no puede "volver a dividirse entre dos bloques" sino que Europa ha de "ocupar su espacio y con él alineados al lado un grupo de socios, aliados y amigos que tengan una forma común de ver el mundo".

Aprobar el pacto es para Cañas "una cuestión de voluntad política, de dar un puñetazo pequeñito encima de la mesa": "entiendo que hay países que están en contra pero el resto también tienen derechos".

"Yo siempre he dicho que las cosas son lo que uno quiere que sean, la pregunta es: ¿Es posible resolver las dificultades? Sí ¿Tenemos tiempo? Sí ¿Hay una eventual oportunidad? Sí, pues vamos a por ello", invita.

EL VALOR DE EUROLAT

El eurodiputado destaca que la Asamblea de EuroLat "es la reunión de casi mil millones de ciudadanos en torno a democracias parlamentarias", algo que la convierte "probablemente en la reunión de democracias más importante del mundo".

"A mí me gusta siempre significar la importancia de que casi mil millones de personas están representadas a través de sus diputados en un foro de debate común en el cual se intercambian ideas, propuestas, conocimientos y se afrontan de una forma común los retos comunes que tenemos", explica al respecto, aunque lamenta que esto sea poco conocido por la ciudadanía.

A su juicio, "la gente no conoce Eurolat, pero no conoce a veces ni cómo funcionan las instituciones europeas": "hay un déficit de información que probablemente empieza en la escuela porque no se explica".

En ese sentido, analiza que si "la Unión Europea es una administración más" y "todo el mundo conoce más o menos cómo funciona un ayuntamiento", deberían también saber "cómo es la articulación política de Europa".

Para fomentar el acercamiento hacia las instituciones europeas y también a EuroLat demanda "programas educativos", porque en estas instituciones "se decide el futuro" de las naciones y los pueblos. EFE

