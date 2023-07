"Barbie" "supera todas las expectativas" en Uruguay

Montevideo, 27 jul (EFE).- El estreno de la película "Barbie" en los cines de Uruguay "superó todas las expectativas" y se convirtió en "uno de los mejores".

Así lo resaltó este jueves a la Agencia EFE Fabiana Penino, gerenta de Márketing de Dispel, representante de Warner en el país suramericano.

De acuerdo con esto, remarcó que, además de la cantidad de personas que acudieron a las distintas salas, la película llevó a que, por ejemplo, diversas casas de venta de ropa pusieron en venta líneas vinculadas al largometraje y a que se agotaran muchos artículos de promoción comercial.

En Uruguay, "Barbie" se posicionó como la principal película de preventa del año en la cadena de cines Movie tras alcanzar las 16.000 entradas vendidas antes del estreno, al tiempo que en la primera semana fueron 47.000 personas las que acudieron a verla a dicho lugar.

Allí, además, se está llevando adelante una acción solidaria que consiste en la entrega gratuita de un paquete de palomitas de maíz a cada persona que dona una muñeca.

Luego estas serán donadas a diferentes organizaciones para que sean entregadas a menores de edad.

Protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), la cinta llegó a Estados Unidos, Europa y diversos países latinoamericanos el pasado jueves con grandes posibilidades de convertirse en uno de los títulos del año.

Ternura, píldoras de humor y un profundo sentido crítico acerca de los roles de género impuestos por la sociedad se fusionan en una película que vuelve a poner de manifiesto la visión de Greta Gerwig ("Lady Bird"), una cineasta que brilló con subgéneros independientes y que hoy es una de las mayores revelaciones de la industria.

"Barbie" contó con un presupuesto de 100 millones de dólares para materializar una obra que continúa el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa muñeca, que fue animada por primera vez en el especial para televisión "Barbie and the Rockers: Out of This World" de 1987.

"Es divertidísima, inteligente, llena de corazón y aporta una mirada mucho más profunda de lo que uno espera de una película de Barbie", expresó la actriz America Ferrera, que interpreta al personaje de Gloria en el filme, durante una entrevista con EFE previa al estreno.