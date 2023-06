Efemérides del 30 de junio

El 30 de junio de 1905 Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas, la Teoría Especial de la Relatividad.

OTRAS EFEMÉRIDES:

1520.- Hernán Cortés sufre una gran derrota a manos de los aztecas, abandonando de noche la ciudad de Tenochtitlán, hecho conocido como "La noche triste".

1859.- El funambulista francés Charles Blondin cruza por primera vez la cataratas del Niágara sobre una cuerda floja.

1871.- Una revolución encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios derroca el gobierno del presidente de Guatemala, Vicente Cerna. El primero de ellos ocupa la presidencia dos años.

1887.- El emperador de Brasil Pedro II, enfermo, embarca para Europa. Comienza el tercer periodo de regencia de su hija, la princesa Isabel.

1862.- Se publican los últimos capítulos de "Los miserables", de Víctor Hugo.

1900.- Incendio en los muelles de Hoboken, en Nueva Jersey -frente a Nueva York-, con 326 muertos.

1905.- Einstein publica el artículo "Sobre la Electrodinámica de los Cuerpos en Movimiento" en la "Annalen der Physik", exponiendo su teoría sobre la relatividad.

1908.- Un meteorito arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia central, conocido como el "evento Tunguska", y liberó una energía equivalente a 185 veces la bomba de Hiroshima.

1934.- "Noche de los cuchillos largos", Hitler manda asesinar a diversos políticos alemanes.

1936.- La escritora estadounidense Margaret Mitchell publica "Lo que el viento se llevó".

1951.- Congreso fundacional de la Internacional Socialista (IS), en Fráncfort.

1953.- Chevrolet fabrica el primer coche Corvette.

1958.- Fin de la guerra del Sáhara-Ifni.

1960.- Independencia del Congo Belga, luego Zaire y desde 1997 como República Democrática del Congo.

1966.- Se funda en EE.UU. la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país.

1969.- España abandona Sidi Ifni, tras más de tres décadas de colonización, y se incorpora a Marruecos.

1969.- El líder sindical argentino Augusto Timoteo Vandor es asesinado en su despacho de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Buenos Aires.

1971.- Mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética "Soyuz 11" antes de aterrizar. Fueron pioneros en habitar la primera estación orbital, la "Salyut 1".

1980.- Vigdis Finnbogadottir, primera mujer elegida presidenta de Islandia y que llega a la jefatura de un Estado europeo.

1980.- Juan Pablo II inicia un viaje de casi dos semanas a Brasil.

1989.- El general Omar Hasán Ahmad al Bashir da un golpe de Estado en Sudán.

1989.- Estreno en Estados Unidos de la película "Do the right thing" ("Haz lo que debas"), presentada en mayo en Cannes.

1995.- El Parlamento alemán aprueba enviar tropas y aviones de combate a Bosnia, rompiendo medio siglo sin intervenciones militares en el exterior.

1996.- El líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, gana las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Se impone a José Francisco Peña, del Partido Revolucionario (PRD).

1997.- Último día en que Hong Kong pertenece al Reino Unido.

2000.- Nueve personas mueren aplastadas en un concierto musical del grupo "Pearl Jam", en Dinamarca.

2002.- Brasil gana por quinta vez la Copa del Mundo de fútbol al vencer a Alemania, en Yokohama (Japón).

2002.- Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), gana las presidenciales en Bolivia al líder indígena Evo Morales.

2004.- Entran en vigor nuevas restricciones del Gobierno de EE.UU. de George Bush contra Cuba. Limitan los viajes de exiliados cubanos y el envío de remesas.

2004.- Jean Daniel, fundador y director de "Le Nouvel Observateur", gana el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2008.- Microsoft deja de vender el Windows XP.

2010.- La Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito.

2019.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un se encuentran en la línea divisoria que separa las dos Coreas, que se mantienen en guerra desde casi 70 años.

2021.- El actor estadounidense Bill Cosby sale de prisión tras anularse su condena de 2018 por agresión sexual.

2021.- Declaran Monumento Nacional de Cuba la Biblioteca José Martí de La Habana.

NACIMIENTOS:

1906.- Anthony Mann, cineasta estadounidense.

1911.- Milosz Czeslaw, poeta polaco, Nobel de Literatura.

1917.- Susan Hayward, actriz estadounidense.

1939.- José Emilio Pacheco, poeta mexicano.

1940.- Víctor Erice, cineasta español.

1945.- Sean Scully, pintor estadounidense.

1954.- Serge Sargsián, político armenio.

1966.- Mike Tyson, exboxeador estadounidense.

1968.- Manuel Díaz González, "El Cordobés", torero español.

1970.- Leonardo Sbaraglia, actor argentino.

1985.- Michael Phelps, nadador estadounidense.

DEFUNCIONES:

1959.- José Vasconcelos, escritor y político mexicano.

2001.- Chet Atkins, guitarrista estadounidense.

2009.- Pina Bausch, bailarina y coreógrafa alemana.

2012.- Isaac Shamir, político israelí.

2017.- Simone Veil, política francesa.

2021.- Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de EE.UU.

2022.- Fernando del Solar, presentador y actor argentinomexicano. EFE

doc/pi