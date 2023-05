Tour 2023, San Mamés, Ipurúa y Rahm impulsan industria y turismo en Euskadi

Bilbao, 8 may. La salida del Tour 2023 desde Bilbao; el crecimiento que ha supuesto el estadio de San Mamés para el Athletic, la renovación de Ipurúa, junto al efecto Jon Rahm para expandir la práctica del golf, suponen un impacto directo en la industria y el turismo deportivo en Euskadi.

Así se expuso este lunes en el Foro EFE Sport Business "Industria del fútbol y turismo deportivo en Euskadi", en el que intervinieron Jaime Blanco, adjunto a la presidencia de LaLiga, Jon Berasategi, director general del Athletic Club, Amaia Gorostiza, presidenta del Eibar, Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, y Eduardo Celles, fundador de la Escuela de golf Celles y descubridor de Jon Rahm.

El evento, celebrado en San Mamés, y moderado por Luis Villarejo, director de Deportes de EFE, contó con la colaboración de LaLiga, cuyo director adjunto, Jaime Blanco, avanzó que en los próximos cinco años "un 40% de los estadios" de Primera y Segunda División se "transformarán" y ayudarán al cambio de las ciudades como ha ocurrido en Bilbao.

"Hace tres o cuatro años LaLiga era el 1,37% del PIB y generaba 180.000 empleos; y esto no ha dejado de crecer. Las estructuras de los clubes son cada vez más grandes y generan más ingresos. Ya se han recuperado las pérdidas derivadas de la covid-19 y esperamos que este crecimiento sea aún mayor", añadió.

En este sentido el concejal del ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, aseguró que albergar el inicio del Tour de Francia 2023 es "el evento más grande" al que se ha "enfrentado" la ciudad y es fruto de un trabajo de años, que empezó en 2016, tras acoger una etapa de La Vuelta y los contactos con la organización de la ronda gala.

Además de la inversión de 12 millones de euros y del impacto económico directo que tendrá, Ochandiano resaltó otros efectos como "la proyección aún más de la imagen de marca como ciudad", tal y como ocurrió después del Mundial de baloncesto de 2014, con la estancia de aficionados de Finlandia. Gracias a esta existe "una conexión directa con el país", que superó la previsión de acoger a la selección de Estados Unidos, según dijo.

El director general del Athletic, Jon Berasategi, también cifró en 12 millones de euros anuales el crecimiento que ha supuesto para el club el nuevo San Mamés, inaugurado en 2013, con el que se ha mantenido la "identidad" y la "liturgia" de "ir con los amigos" a un "estadio urbano", pero también moderno.

La restauración que ofrece el recinto, con menús elaborados por chefs con estrellas Michelín, para "integrar el territorio en el estadio", es otro punto que Berasategi consideró como diferenciador en un club, con "estabilidad", que sigue fiel a su filosofía de crecer con su cantera.

"Nosotros tenemos 44.000 socios y vendemos cada año entre 50.000 y 60.000 camisetas", desveló, antes de que la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, recordara que su ciudad es la población más pequeña de Europa con un equipo en Primera, que tiene "más de 11.000 accionistas de 69 países", que confirman que el Eibar "sigue siendo un club de la gente, de los aficionados".

"Nuestra trayectoria ha ido por vías de no endeudamiento, de no gastar nunca más de lo que se tiene. Gracias a que no teníamos deuda pudimos dedicar el dinero a formar una plantilla competitiva, no a tapar agujeros. La remodelación de Ipurúa ha sido una obra muy importante, sin cambiar de ubicación, rehaciendo y mejorando lo que ya estaba", señaló.

Gorostiza cifró la inversión en 20 millones€; opinó que "el crecimiento" del club "pasa por el crecimiento de la competición y apuntó que el carácter "local" del proyecto también quiere potenciar a las empresas que tiene alrededor y visibilizarlas a nivel nacional".

Al reclamo del Tour y del fútbol en Euskadi se suma ahora el nombre de Jon Rahm, ganador del último Masters de Augusta, que "es una figura decisiva para Vizcaya y España" y que ha provocado un importante "efecto llamada" de la gente joven hacia el golf.

Así lo indicó Eduardo Celles, descubridor y entrenador en sus inicios de Jon Rahm, que mantuvo que ese efecto "ya se está notando mucho" y que expresó en voz alta lo que podría suponer que Bilbao acogiera la Ryder Cup, como ocurrirá este verano con la salida del Tour, al tener ahora "al mejor embajador posible".

"Sería magnífico para atraer a ese público americano. Yo tuve la suerte de estar en Augusta en 2017, en el primer Masters que jugó Jon, y te das cuenta que tienen allí 40 o 50 mil personas cada día y ves los ingresos que hacen con el merchandising", subrayó.