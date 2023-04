Disney demanda a DeSantis y lo acusa de “campaña de represalias”

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. demandó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, argumentando que está tomando represalias contra la compañía por hablar en contra de sus políticas y amenazando miles de millones de dólares en negocios.

La empresa presentó la demanda el miércoles en una corte federal en Florida.

“Una campaña selectiva de represalias gubernamentales —orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney— ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”, alega Disney.

La compañía dijo que la amenaza de DeSantis de “anular” los contratos públicamente notificados y debidamente acordados “era claramente una represalia, claramente antiempresarial y claramente inconstitucional”.

Disney solicitó al tribunal una orden que declare ilegales las acciones de DeSantis.

La demanda se produjo en medio de una creciente disputa sobre una junta de cinco miembros que designó DeSantis para supervisar los servicios gubernamentales en Disney World, que emplea a 75.000 personas.

