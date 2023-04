BlackRock venderá US$114.000M en valores de bancos en quiebra

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. fue contratada para ayudar al Gobierno de Estados Unidos a gestionar la venta de US$114.000 millones en instrumentos en poder de los bancos en quiebra Signature Bank y Silicon Valley Bank.

La firma de gestión de activos llevará a cabo las ventas de US$27.000 millones en valores de Signature y US$87.000 millones en instrumentos Silicon Valley Bank de SVB Financial Group, dijo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el miércoles. Las tenencias son en su mayoría valores respaldados por hipotecas de agencias, obligaciones hipotecarias garantizadas e instrumentos comerciales respaldados por hipotecas, señaló la FDIC.

Las ventas “serán graduales y ordenadas, y tendrán como objetivo minimizar el potencial de cualquier impacto adverso en el funcionamiento del mercado al tener en cuenta la liquidez diaria y las condiciones comerciales”, dijo la agencia.

Un portavoz de BlackRock declinó hacer comentarios.

La empresa liderada por Larry Fink tiene un historial de gestión de deuda en dificultades para las autoridades estadounidenses. Tras la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro otorgaron contratos a BlackRock para que gestionara US$130.000 millones de deuda incobrable que anteriormente figuraba en los libros del banco de inversión Bear Stearns Cos. y de American International Group Inc.

BlackRock también fue uno de los cuatro coadministradores de un programa de la Reserva Federal para comprar más de un US$1 billón en valores respaldados por hipotecas residenciales en ese momento.

Signature y Silicon Valley Bank de SVB Financial Group se encontraban entre los tres principales bancos de EE.UU. que colapsaron el mes pasado debido al retiros de depósitos. La FDIC fue designada síndico de ambos bancos.

