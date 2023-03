First Citizens compra SVB tras mayor quiebra bancaria desde 2008

(Bloomberg) -- First Citizens BancShares Inc. acordó comprar Silicon Valley Bank después de que una corrida de depósitos resultara en la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos en más de una década.

El acuerdo para resolver el destino de SVB podría ayudar a calmar parte de la agitación que ha sumido al mundo financiero. Las acciones de los bancos regionales subieron con la noticia. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) se encargó de SVB anteriormente este mes en medio de preocupaciones de que pudieran extenderse las corridas bancarias.

La adquisición convierte a First Citizens en uno de los 15 bancos principales de EE.UU., según Bloomberg Intelligence, con la ayuda de algunos términos favorables. First Citizens acordó comprar alrededor de US$72.000 millones de los activos de SVB con un descuento de US$16.500 millones, según un comunicado de la FDIC.

Esto deja alrededor de US$90.000 millones en valores y otros activos de SVB en manos de la FDIC, y un costo estimado de la quiebra para el Deposit Insurance Fund de alrededor de US$20.000 millones. Mientras tanto, la FDIC obtiene derechos de apreciación sobre acciones en First Citizens con un valor potencial de US$500 millones.

“Esta es una transacción notable en asociación con la FDIC que debería infundir confianza en el sistema bancario”, dijo Frank Holding Jr., director ejecutivo de First Citizens. Bloomberg News informó anteriormente que First Citizens estaba a punto de llegar a un acuerdo.

First Citizens dijo que asumirá US$56.000 millones en depósitos, y 17 sucursales heredadas comenzarán a operar como Silicon Valley Bank, una división de First Citizens. No habrá cambios inmediatos en las cuentas de los clientes.

Holding dijo que SVB tiene negocios complementarios, incluida la banca privada, patrimonios y la banca para pequeñas empresas. El acuerdo también extenderá el alcance de First Citizens a los negocios de capital de riesgo y tecnología, dijo.

“Estamos entusiasmados con la combinación de la experiencia que aporta SVB”, dijo. “Tendremos una liquidez sólida y un capital sólido”.

Los reguladores buscaban con prisa cerrar un trato por la totalidad o partes del banco en un intento por cubrir los depósitos no asegurados de sus nuevos clientes, pero un intento de subasta anterior pasó sin un comprador.

Luego, la FDIC extendió el proceso de licitación después de recibir un “interés sustancial” de múltiples adquirentes potenciales. Para simplificar el proceso y expandir el grupo de postores, la FDIC permitió que las partes presentaran ofertas separadas para la subsidiaria de Silicon Valley Private Bank y Silicon Valley Bridge Bank NA, la firma creada por la FDIC después de que SVB entrara en suspensión de pagos.

Valley National Bancorp también presentó una oferta la semana pasada, han dicho personas familiarizadas con el asunto.

El Gobierno había tomado medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero después del colapso de SVB, introduciendo un nuevo respaldo para los bancos que, según funcionarios de la Reserva Federal, era lo suficientemente grande como para proteger los depósitos de toda la nación.

Las acciones de SVB Financial Group, matriz de Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, se desplomaron después de que la empresa describiera planes para una oferta de acciones y revelara que sufrió una pérdida de US$1.800 millones en la venta de valores y una desaceleración en la financiación en el empresas respaldadas por capital de riesgo a las que sirve. El banco se vio obligado a abandonar su plan para recaudar capital cuando fondos como Founders Fund, Coatue Management, Union Square Ventures y Founder Collective comenzaron a asesorar a sus empresas de cartera para que sacaran dinero de SVB.

First Citizens presentó previamente una oferta por SVB inmediatamente después de que colapsara, según personas familiarizadas con el asunto.

Su interés en una adquisición ha dejado perplejos a algunos observadores, quienes cuestionaron si First Citizens tiene los medios para asumir la segunda mayor quiebra bancaria asistida por la FDIC en la historia de EE.UU. First Citizens era el trigésimo banco comercial más grande de EE.UU. por activos a fines de 2022, según datos de la Fed.

Pero el banco tiene experiencia comprando rivales en quiebra. Adquirió más de 20 bancos asistidos por la FDIC desde 2009, logrando una serie de acuerdos después de la crisis financiera desde Washington hasta Wisconsin y Pensilvania.

First Citizens también completó la adquisición de CIT Group Inc. el año pasado en un acuerdo valorado en más de US$2.000 millones.

