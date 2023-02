China advierte a EE.UU. que aumento de tensiones amenaza diálogo

(Bloomberg) -- China cuestionó si Estados Unidos realmente busca reparar los lazos dañados por la disputa respecto de un supuesto globo espía justo cuando los principales diplomáticos de las dos naciones se dirigen a una conferencia de seguridad en Alemania, donde pueden tener la oportunidad de reunirse al margen de la cumbre.

La saga del globo “pone a prueba la sinceridad y la capacidad de EE.UU. para manejar adecuadamente las crisis y estabilizar las relaciones con China”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wen Bin, en una conferencia de prensa regular en Pekín.

“EE.UU. no puede pedir comunicación y diálogo por un lado mientras agudiza las diferencias y escala las crisis por el otro”, afirmó, y luego pidió a Washington que “maneje adecuadamente este incidente inesperado y aislado” y vuelva a encarrilar los lazos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, y Wang Yi, el principal diplomático de China, podrían sostener sus primeras conversaciones desde que comenzó la crisis de los globos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que inicia el viernes.

Ambos habían estado considerando realizar una reunión, dijeron personas familiarizadas con el asunto, pero el miércoles China intensificó la disputa al advertir que golpeará a EE.UU. con “contramedidas” por el episodio, que comenzó cuando el Gobierno de Biden derribó lo que dijo que era un globo espía que se había desplazado sobre todo el territorio continental de EE.UU.

Pekín no dijo qué implicarían esas contramedidas, pero el jueves el Gobierno anunció sanciones y multas contra dos empresas de defensa estadounidenses clave debido a su participación en la venta de armas a Taiwán: Lockheed Martin Corp. y una subsidiaria de Raytheon Technologies Corp.

La medida se produce después de que la semana pasada el Gobierno de Biden agregara empresas chinas a una lista negra de exportación debido a supuestos vínculos con un programa global de espionaje de globos respaldado por militares. China ha dicho que el objeto volador era un dispositivo civil que recopilaba datos meteorológicos cuando se desvió de su rumbo.

Cuando la crisis de los globos empeoró, EE.UU. dijo que Pekín rechazó los intentos de concertar una llamada telefónica entre los principales funcionarios de defensa de los países. El Pentágono pidió que se realizara una llamada entre el Secretario de Defensa, Lloyd Austin y el ministro de Defensa, Wei Fenghe, justo después de que el globo fuera derribado el 4 de febrero, pero China “rechazó nuestra solicitud”, dijo el general de brigada, Pat Ryder, en un comunicado.

