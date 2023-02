George Soros compró bonos corporativos antes de rally de 2023

(Bloomberg) -- La firma de inversión de George Soros acumuló bonos corporativos estadounidenses a medida que los rendimientos de los instrumentos de renta fija alcanzaron máximos de varios años a fines de 2022.

Soros Fund Management compró alrededor de US$255 millones del fondo cotizado en bolsa iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond, según una presentación regulatoria realizada el lunes. El ETF ahora comprende el 4,4% de su cartera de acciones estadounidenses de US$5.700 millones, su tercera posición más grande.

Las personas ricas y los administradores de activos acudieron en masa al mercado bonos para aprovechar los rendimientos más altos en años después de las fuertes alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro a 10 años superó el 4,3% en octubre, el nivel más alto desde 2007.

Los bonos se han recuperado en los últimos meses debido a que los inversionistas apostaron a que la desaceleración del crecimiento económico y la reducción de la inflación podrían impulsar al banco central a poner fin a su campaña de endurecimiento monetario. El ETF de deuda corporativa de US$36.700 millones en poder de Soros, conocido por su ticker LQD, ha tenido un retorno del 6,8% desde el final del tercer trimestre.

Soros Fund Management también agregó una nueva posición en la empresa de biotecnología Horizon Therapeutics, que anunció en diciembre que sería adquirida por Amgen Inc. La empresa compró 2,86 millones de acciones de Horizon por un valor aproximado de US$325 millones durante el período de tres meses finalizado el 31 de diciembre.

Soros, de 92 años, tiene un patrimonio neto estimado en US$8.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Ha utilizado su fortuna para financiar grupos que promueven la justicia, la democracia, los derechos humanos y la política progresista a través de Open Society Foundations. Ha invertido miles de millones en sus esfuerzos filantrópicos y la mayoría de los activos de su empresa ahora pertenecen a las fundaciones en lugar de a la familia Soros.

Los administradores de dinero que supervisan más de US$100 millones en acciones de Estados Unidos deben presentar el formulario 13F dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre para enumerar sus tenencias de acciones que se negocian en las bolsas de EE.UU. Es uno de los pocos lugares donde se puede obtener información sobre cómo invierten los fondos de cobertura y algunas grandes oficinas de gestión de patrimonio familiar.

