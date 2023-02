Borrell pide apoyar a Kiev porque no ve "señales" de que Rusia detenga guerra

Bruselas, 14 feb. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este martes a seguir apoyando a Ucrania porque no hay "señales" de que Rusia vaya a detener la agresión militar contra la antigua república soviética.

"Lamentablemente, no hay señales de que Rusia quiera detener la guerra, así que debemos seguir apoyando a Ucrania, y lo haremos todos juntos", declaró el político español.

Borrell se pronunció en ese sentido a su llegada a un nuevo encuentro del grupo de contacto para apoyar a Ucrania que preside Estados Unidos y que se reúne hoy en Bruselas.

El jefe de la diplomacia comunitaria subrayó que Rusia sigue atacando en la actualidad "todo tipo de infraestructura civil" y que provoca "muchas víctimas".

"Coordinaremos el modo en que seguimos apoyando a Ucrania, porque la guerra se sigue librando. Todo el mundo presentará sus propuestas y estoy seguro de que entre todos nosotros seguiremos dando un apoyo militar fuerte a Ucrania para hacer frente a la agresión", comentó, y calificó la invasión rusa de "brutal".

Preguntado por su posición sobre el envío de aviones de combate a Ucrania para que ese país se defienda de los ataques rusos, Borrell se limitó a responder con la expresión "veremos".

Interrogado por la propuesta estonia de que la Unión Europea compre munición para Ucrania de manera conjunta, el alto representante dijo que con el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se está proporcionando financiación a los Estados miembros "para comprar".

"Creo que el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz podría perfectamente movilizar recursos de un modo más común. Ahora trabajamos país por país; no veo ningún inconveniente con el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que es un fondo intergubernamental, no es presupuesto de la Unión Europea. No puedes comprar armas letales con presupuesto de la Unión Europea", expuso.

Recalcó que ese fondo intergubernamental se puede utilizar "del modo que consideremos más apropiado" y dijo que presentará "propuestas" en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea del próximo lunes.

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz ha permitido financiar parte del armamento que los Estados miembros están concediendo a Ucrania.

Después de que el lunes la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, acusar a Rusia de planear un golpe de Estado con ayuda de ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro, Borrell indicó que los Veintisiete saben "cuánto" Chisinau "está bajo la presión rusa".

Añadió que la próxima reunión de la Comunidad Política Europea, en Moldavia el 1 de junio, "será una buena ocasión para que todo el mundo muestre apoyo a Moldavia para hacer frente a la presión rusa, que es más fuerte cada día". EFE

jug/cat/alf

(Foto) (Vídeo)