Alianza Renault-Nissan resucita con proyectos conjuntos

(Bloomberg) -- Renault S.A. y Nissan Motor Co. están avanzando en un plan para recalibrar una alianza de dos décadas que se había debilitado con el tiempo, comenzando con una serie de proyectos industriales junto con un acuerdo para reequilibrar los lazos de capital, según personas con conocimiento de la situación.

Los altos ejecutivos de los socios de la alianza celebraron el jueves una reunión de la junta operativa, en la que se dio el visto bueno a la equiparación de las participaciones cruzadas de Nissan y Renault, así como a proyectos conjuntos como parte de los cambios en la cooperación, según las fuentes citadas. Los socios también acordaron celebrar un evento de la alianza el 6 de febrero en Londres para presentar los detalles de los planes, añadieron las personas, que declinaron ser identificadas ya que los detalles aún no se han hecho públicos.

Según el plan, Renault reducirá su participación en Nissan del 43% al 15% mediante una venta ordenada de acciones a lo largo del tiempo para eliminar los vínculos de capital desequilibrados que han sido fuente de fricción durante años. El acuerdo provisional se produce tras años de tensiones que, en un momento dado, llegaron a la política franco-japonesa cuando el entonces líder de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, consideró fusionar ambas empresas.

Los socios también acordaron seguir colaborando en diversos proyectos industriales, una condición crucial para que Renault obtuviera la aprobación para el reequilibrio por parte de su accionista más poderosos, el Gobierno francés.

Los representantes de comunicaciones de Renault y Nissan declinaron hacer comentarios. Las juntas directivas de las respectivas empresas tendrán que aprobar el acuerdo en reuniones que se celebrarán en los próximos días, dijeron las personas.

División compleja

La alianza rediseñada permitirá al director ejecutivo Luca de Meo seguir adelante con una compleja división de Renault en cinco negocios separados, incluyendo el negocio de vehículos eléctricos Ampere, y profundizar en los lazos con una serie de otros socios, incluidas la china Zhejiang Geely Holding Co. y Qualcomm Inc., dijeron las personas.

Renault, Nissan y su socio menor Mitsubishi Motors Corp. se embarcarán inicialmente en unos cinco proyectos, cuyo nombre en clave es “reloaded” (recargado), a los que seguirán otros, según las personas citadas. Uno de ellos se llevará a cabo en India, donde las empresas tienen una planta en las afueras de Chennai para fabricar vehículos pequeños, motores y cajas de cambio, y otro para trabajar conjuntamente en vehículos comerciales. También se prevé una colaboración más estrecha en América Latina, según señaló otra fuente.

Además, Nissan también tiene previsto invertir en Ampere, de Renault. Renault ha propuesto trabajar en 10 proyectos, añadieron las personas.

El deseo de avanzar en actividades comunes específicas como parte del pacto tripartito indica que las empresas ven un futuro conjunto para una alianza que tuvo que recomponerse tras la detención de Ghosn en 2018. Renault-Nissan no puede permitirse desperdiciar sinergias en la transición cada vez más competitiva hacia los vehículos eléctricos. El amplio acuerdo llega tras meses de tensas negociaciones para salvar una alianza de 23 años, cuyas conversaciones estuvieron a punto de fracasar a finales del año pasado.

