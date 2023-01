Imanol Alguacil: "Este es el mejor equipo que he entrenado nunca"

San Sebastián (España), 17 ene. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró muy contento por el pase a cuartos de final de la Copa del Rey, que da continuidad a una excelente racha de resultados, y, tras la eliminatoria, afirmó que "éste es el mejor equipo" que ha entrenado en su carrera profesional.

"Hay que tener los pies en el suelo pero también hay que disfrutar porque nunca en la historia, y eso que ha habido grandes equipos en la Real, se habían conseguido 20 victorias en 27 partidos", declaró orgulloso un Imanol Alguacil que valoró el esfuerzo de su equipo.

"Estoy contento porque ha sido el segundo partido en tres días después de un derbi y había jugadores que estaban justos. Merino ha pedido cambio en el descanso, Carlos Fernández no está para mucho más, Momo Cho entrenó infiltrado ayer...", relató tras el encuentro un preparador txuri urdin que calificó de "justa" la victoria ante el Mallorca, en un partido en el que sus jugadores "lo han dado todo".

"No ha sido nada fácil pero con la actitud del equipo se ha conseguido el objetivo. Doy las gracias especialmente a la afición que ha visto que los jugadores necesitaban fuerza y ha sido clave para lo que ha pasado en el campo", subrayó el técnico de Orio.

La deficiente segunda parte no le quitó la alegría a Imanol Alguacil en su victoria número 100 como técnico txuri urdin, una cifra que, enfatizó, "no sería posible sin el cuerpo técnico, sin estos jugadores y también sin la afición que tenemos".

Destacó a Robert Navarro, autor del gol y un delantero no habitual en el once titular, reconoció que el futbolista catalán "se lo ha ganado pero no solo este año, también la temporada pasada y si no tiene más minutos es porque hay jugadores por delante de él, pero si sigue trabajando va a estar muy cerca".- EFE

1010566

cr/sab