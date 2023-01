Amazon eliminará más de 18.000 empleos en escalada de recortes

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. despedirá a más de 18.000 empleados, la mayor reducción de plantilla de su historia, en la última señal de que la crisis del sector tecnológico se está agravando.

El director ejecutivo, Andy Jassy anunció los recortes, que representan alrededor del 1% de los empleados de Amazon, en un memorando dirigido al personal el miércoles, diciendo que seguía el proceso de planificación anual de la compañía.

Los recortes comenzaron el año pasado y se esperaba anteriormente que afectaran a unas 10.000 personas. El movimiento se concentra en las filas corporativas de la empresa, principalmente en la división minorista de Amazon y en funciones de recursos humanos, como la contratación.

“Amazon ha superado situaciones económicas inciertas y difíciles en el pasado, y seguiremos haciéndolo”, dijo Jassy. “Estos cambios nos ayudarán a perseguir nuestras oportunidades a largo plazo con una estructura de costos más sólida

Aunque la perspectiva de los despidos se ha cernido sobre Amazon durante meses (la empresa ha reconocido que contrató a demasiadas personas durante la pandemia), el aumento total sugiere que las perspectivas de la empresa se han oscurecido. Se une así a otros gigantes de la tecnología en la realización de importantes recortes. El miércoles, Salesforce Inc. anunció planes para eliminar alrededor del 10% de su plantilla y reducir sus activos inmobiliarios.

Los inversionistas de Amazon reaccionaron positivamente a las últimas medidas de austeridad, apostando a que podrían aumentar los beneficios de la empresa de comercio electrónico. Las acciones subieron alrededor de un 1,8% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas de Nueva York el jueves. The Wall Street Journal informó por primera vez del plan.

La eliminación de 18.000 trabajadores sería el mayor recorte realizado hasta ahora por las empresas tecnológicas durante la actual desaceleración, pero Amazon también tiene una plantilla mucho mayor que sus homólogas de Silicon Valley. A finales de septiembre contaba con más de 1,5 millones de empleados.

En el momento en que la compañía estaba planeando sus recortes en noviembre, un portavoz dijo que Amazon tenía aproximadamente 350.000 empleados corporativos en todo el mundo.

El minorista en línea más grande del mundo pasó el final del año pasado ajustándose a una fuerte desaceleración en el crecimiento del comercio electrónico a medida que los compradores volvían a los hábitos anteriores a la pandemia. Amazon retrasó la apertura de almacenes y paralizó la contratación de personal en su grupo minorista. Amplió la congelación al personal corporativo de la empresa y luego empezó a hacer recortes.

Jassy ha eliminado o reducido negocios experimentales y no rentables, incluidos equipos que trabajan en un servicio de telesalud, un robot de reparto y un dispositivo de videollamadas para niños, entre otros proyectos.

La empresa, con sede en Seattle, también está tratando de alinear el exceso de capacidad con una menor demanda. Uno de sus esfuerzos incluye tratar de vender exceso de espacio en sus aviones de carga, según personas familiarizadas con el asunto.

Amazon, que comenzó como una librería en línea, está viendo cómo partes de su negocio se nivelan. Pero sigue invirtiendo en sus negocios de computación en la nube y publicidad, así como en el streaming.

La primera ola de recortes afectó más al grupo de Dispositivos y Servicios de Amazon, que fabrica el asistente digital Alexa y el altavoz inteligente Echo, entre otros productos. El jefe del grupo dijo a Bloomberg el mes pasado que los despidos en la unidad sumaron menos de 2.000 personas, y que Amazon seguía comprometido con el asistente de voz.

En el memorando del miércoles, Jassy dijo que la compañía ofrecería indemnizaciones, beneficios de salud de transición y colocación laboral a los trabajadores afectados. También reprendió a un empleado por filtrar la noticia, en aparente referencia al informe del Wall Street Journal. La empresa tiene previsto empezar a hablar de los traslados con los empleados afectados el 18 de enero.

“Las empresas que duran mucho tiempo pasan por diferentes fases”, dijo Jassy. “No están en modo de fuerte expansión de personal todos los años”.

