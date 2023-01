Economía china cierra año en recesión y aumento de casos covid

(Bloomberg) -- La economía de China cerró el año en una gran caída debido a que el gasto de las empresas y los consumidores se desplomó en diciembre, con más interrupciones probables en los primeros meses del año a medida que aumentan las infecciones de covid en todo el país.

Los datos oficiales durante el fin de semana mostraron que el retroceso en la manufactura empeoró el mes pasado, mientras que la actividad en el sector de servicios se desplomó a un récord desde febrero de 2020.

Por otro lado, una encuesta de empresas realizada por China Beige Book International publicada este lunes sugiere que la economía se contrajo en el cuarto trimestre del año anterior.

El abandono abrupto de China de los estrictos controles de covid en diciembre provocó un aumento en las infecciones en las principales ciudades, lo que llevó a las personas a quedarse en casa cuando se enfermaron o temieron infectarse.

Si bien es probable que el brote haya alcanzado su punto máximo en lugares como Pekín, y que la actividad económica está comenzando a recuperarse allí, el virus se sigue propagando rápidamente por todo el país. Una probable avalancha de viajes durante las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar podría hacer que los casos se propaguen a las zonas rurales, interrumpiendo la actividad en el primer trimestre.

El levantamiento de las restricciones de covid se produjo en un momento en que la economía ya estaba bastante débil. Las restricciones covid habían llevado la confianza de los consumidores y las empresas a mínimos históricos, el mercado inmobiliario está en una caída récord y el apetito extranjero por los productos chinos se ha desplomado.

Es probable que una encuesta privada del PMI que se publicará el martes también confirme el empeoramiento de la caída en diciembre. El índice manufacturero de Caixin probablemente cayó de 49,4 a 49 en noviembre, según economistas encuestados por Bloomberg.

Los economistas prevén que la economía de China haya crecido solo un 3% en 2022. China Beige Book, un proveedor de datos independiente, dijo que sus encuestas sugieren que la economía creció solo un 2% el año pasado.

Los economistas proyectan la posibilidad de un repunte más rápido y más fuerte más adelante en 2023. Después del probable comienzo lento en el período de enero a marzo, se proyecta que el crecimiento aumente a 4,8% para el año, según la estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg.

