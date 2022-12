Vuelco de socios es una mala señal para Bankman-Fried

(Bloomberg) -- El cofundador de FTX Sam Bankman-Fried aterrizó el miércoles por la noche en Estados Unidos para enfrentar una serie de cargos penales, justo cuando dos de sus antiguos socios dijeron que estaban cooperando con los fiscales.

La revelación de que Caroline Ellison y Gary Wang se habían declarado culpables de fraude y estaban colaborando con los funcionarios federales que investigan la quiebra de la bolsa de criptomonedas es una señal ominosa para Bankman-Fried. El hombre de 30 años se enfrenta a una acusación de ocho cargos en Nueva York.

Se espera que Bankman-Fried comparezca por primera vez ante un tribunal federal de Manhattan el jueves. Sus abogados podrían solicitar la libertad bajo fianza.

Las autoridades estadounidenses están llevando a cabo una amplia investigación sobre el espectacular colapso el mes pasado de FTX, que una vez fue una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, y la firma de comercio estrechamente conectada Alameda Research. El anuncio de que Ellison y Wang se declararon culpables aumenta la presión sobre Bankman-Fried y otros ejecutivos que aún no han sido acusados.

“Permítanme reiterar un llamado que hice la semana pasada”, dijo en un comunicado Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York. “Si participó en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de avanzar. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna”.

Un representante de Bankman-Fried, que a primera hora del miércoles consintió formalmente la extradición, declinó hacer comentarios. El abogado de Ellison no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Ilan Graff, abogado de Wang, dijo que su cliente “ha aceptado la responsabilidad de sus actos y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador.”

El ex fiscal federal Paul Pelletier dijo que las declaraciones de culpabilidad son malas noticias para Bankman-Fried. Pelletier señaló que los abogados defensores saben que los empleados que cooperan pronto consiguen los mejores acuerdos de los fiscales.

“Cuando los fiscales transmiten al público de forma creíble que van a recompensar a los quienes cooperan y que van a perseguir a los defraudadores, es cuando los ejecutivos de las empresas prestan atención”, dijo.

Ellison, de 28 años e hija de un profesor, se declaró culpable de siete cargos. Wang se declaró culpable de cuatro, según los fiscales. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.

Los acuerdos de declaración de culpabilidad de Ellison y Wang estipulan que los fiscales recomendarán una reducción de las penas si brindan “ayuda sustancial” a la investigación.

Bankman-Fried era el rostro de FTX y de su extensa red de negocios. Apareció en escenarios de todo el mundo flanqueado por políticos, famosos y atletas, promocionando FTX y las criptomonedas en general.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que ha estado investigando el colapso de FTX, también demandaron a Wang y Ellison el miércoles.

Ambos reguladores afirmaron en sendos escritos judiciales que Wang y Ellison no impugnaban su responsabilidad y habían aceptado que se dictaran sentencias que, entre otras cosas, les prohibirían negociar con valores, materias primas o criptoactivos, o ejercer como directores o directivos en una empresa que lo haga. Aún no se han determinado las sanciones pecuniarias.

La SEC alegó que Ellison y Wang participaron en un esquema de varios años para estafar a los inversionistas de FTX. Entre 2019 y 2022, Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, manipuló el precio del token nativo FTT de FTX comprando grandes cantidades en el mercado abierto, según la denuncia de la SEC.

El regulador de valores también dijo que Ellison y Wang sabían o deberían haber sabido que Bankman-Fried estaba promocionando falsamente FTX como una plataforma segura de comercio de criptomonedas, mientras que al mismo tiempo transfería indebidamente fondos de clientes de FTX a Alameda.

La SEC dijo que Ellison y Wang están cooperando con su investigación en curso sobre otras personas o entidades potencialmente vinculadas a la mala conducta en FTX.

La demanda de la CFTC, que también alega fraude, acusó a Ellison de instruir a Alameda a utilizar miles de millones de dólares de los fondos de FTX, incluidos los fondos de los clientes, para las operaciones en otras bolsas de criptomonedas y para pagar las inversiones de alto riesgo. Según esa demanda, Wang “creó características en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX.” La CFTC dijo que los dos exejecutivos no impugnaron su responsabilidad en sus demandas.

Ellison, antiguo presidente ejecutivo de Alameda, Wang y su colega Nishad Singh eran la columna vertebral del círculo íntimo de Bankman-Fried. Singh no ha sido acusado de irregularidades por las autoridades estadounidenses. Wang cofundó FTX con Bankman-Fried.

Nota Original:Bankman-Fried Associates Flip as FTX Founder Arrives in NYC (1)

--Con la colaboración de Beth Williams.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.