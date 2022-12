Expertos difieren sobre directrices de vacunas covid de refuerzo

(Bloomberg) -- Después de respaldar de forma casi unánime las directrices de la vacuna de refuerzo de Estados Unidos hace un año, los expertos en salud haroa tienen opiniones divididas sobre cuándo las personas deberían recibirlas y quiénes realmente se beneficiarán.

Bloomberg encuestó a 13 especialistas en vacunas, médicos de enfermedades infecciosas y expertos en salud pública sobre las últimas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre cómo recibir las nuevas vacunas de refuerzo de Moderna Inc. y la de Pfizer Inc. y BioNtech SE. Ni siquiera la mitad de los encuestados respaldaron por completo la última directriz de los CDC. Algunos dijeron que las personas deberían considerar esperar más de los dos meses recomendados entre dosis, mientras que otros consideran que solo las personas con mayor riesgo deberían recibir otra vacuna en este momento.

Es probable que esas ideas surjan en discusiones entre reguladores de salud y asesores independientes el próximo mes cuando se reúnan para decidir si las recomendaciones de vacunas y refuerzos deben cambiar, a medida que evoluciona la pandemia.

El sentimiento actual marca un cambio del optimismo en torno a la tercera dosis del año pasado, cuando los casos se dispararon con ómicron y la inmunidad de la primera ronda de vacunas había disminuido. Cuando Bloomberg encuestó a 15 expertos en diciembre pasado sobre refuerzos, el 93% dijo que todos los elegibles deberían obtener uno.

“La situación se parece más a la influenza en el sentido de que la eficacia de la vacuna es modesta y la eficacia es principalmente contra enfermedades graves”, dijo Stanley Plotkin, vacunólogo y profesor de pediatría en la Universidad de Pensilvania. “Sin embargo, eso no es trivial ya que el covid puede ser fatal”.

La encuesta se realizó antes de que los CDC publicaran el viernes datos que mostraban beneficios modestos de los nuevos refuerzos en adultos más jóvenes. Los refuerzos bivalentes fueron 73% efectivos para prevenir las hospitalizaciones por covid en adultos mayores en comparación con aquellos que recibieron dos o más vacunas de la vacuna original. Pero en los mayores de 18 años, las nuevas vacunas fueron solo un 38% efectivas para prevenir la hospitalización en comparación con los que habían recibido al menos dos dosis.

Parte del problema es que las mutaciones de covid están apareciendo tan rápido que han dejado atrás a las vacunas.

El año pasado, los fabricantes de medicamentos cambiaron hacia el desarrollo de vacunas que se adaptan a las mutaciones del virus que circulan con mayor frecuencia. Los reguladores de EE.UU. respaldaron la estrategia, que rastrea cómo se desarrollan las vacunas contra la gripe cada año. Sin embargo, los expertos en salud pública dicen que todavía hay muchas preguntas abiertas sobre el uso de múltiples refuerzos por año para detener la pandemia.

Los refuerzos específicos de variantes son “inadecuados como estrategia a largo plazo”, dijo Peter Marks, jefe del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), escribió en la revista médica JAMA este mes. Actualizar vacunas con recetas para cubrir nuevas variantes “no es probable que brinde la profundidad y amplitud de protección necesarias para interrumpir la transmisión viral durante un período prolongado”.

Preocupaciones de invierno

Las hospitalizaciones y muertes por covid van de nuevo en aumento, sobre todo entre las personas mayores. Algunos piensan que los refuerzos deberían reservarse para estas poblaciones de mayor riesgo, de manera similar a los enfoques adoptados por los reguladores en el Reino Unido y Francia. Los funcionarios de salud de Australia adoptaron una postura más firme y recomendaron que no se administraran todas las dosis de refuerzo a la mayoría de los niños sanos menores de 16 años.

A partir de ahora, los CDC dicen que todas las personas mayores de seis meses deben recibir la última inyección dirigida a ómicron porque puede ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes durante los meses de invierno. Sin embargo, no muchas personas están prestando atención a ese consejo. A pesar de un renovado impulso de refuerzo de la Casa Blanca, que recibió el apoyo de la selección masculina de fútbol de EE.UU., solo el 14% de las personas de cinco años en adelante han recibido el refuerzo desde que salió en septiembre, según muestran los datos de los CDC.

Los nuevos refuerzos “deberían ayudar en la protección contra enfermedades graves y la muerte, pero puede que no sean lo suficientemente fuertes como para prevenir infecciones avanzadas”, dijo Kirsten Lyke, investigador principal del Centro para el Desarrollo de Vacunas y la Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

El problema es que las infecciones progresivas pueden hacer que las personas pierdan la confianza en los refuerzos. Y el creciente número de variantes parece estar haciendo más probables las infecciones avanzadas.

Recomendar o no

Todo esto ha dejado a los expertos preguntándose si es correcto recomendar refuerzos actualizados a los miembros de su familia o incluso si deben aplicarse uno ellos mismos.

Mónica Gandhi, médica de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, les dijo a sus padres que se vacunaran porque tienen 87 y 82 años. Sus hijos, que tienen 12 y 14 años, solo recibieron las dos primeras vacunas. Gandhi, que tiene 50 años, recibió dos refuerzos antes de que salieran las vacunas más recientes, pero no planea obtener un refuerzo actualizado en este momento.

Si las personas planean volver a recibir el refuerzo, recomienda esperar al menos seis meses entre vacunas, porque los estudios han demostrado que los refuerzos funcionan mejor cuando ha transcurrido más tiempo, indicó.

Pablo Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, tampoco ha recibido el nuevo refuerzo. Le gustaría que los CDC publicaran datos sobre cuánto tiempo protegen tres dosis a las personas sanas contra la hospitalización y la muerte.

Los fabricantes de medicamentos han dicho que están trabajando en vacunas covid de próxima generación que duran más y no necesitan modificarse cada vez que surge una nueva variante, pero no está claro cuándo estarán listos.

“Es fundamental que invirtamos en nuevas y mejores estrategias de vacunación”, dijo Plotkin, profesor de la Universidad de Pensilvania. “Estamos en el iPhone 1 de las vacunas. Eso es inaceptable”.

