CDC amplían tablas de IMC para niños ante aumento de obesidad

(Bloomberg) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ampliaron las tablas que utilizan los médicos para realizar un seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los niños para incluir un índice de masa corporal de hasta 60.

La agencia dijo que hacía el cambio “para permitir un seguimiento consistente y significativo” a medida que aumenta la obesidad severa entre los niños, al 6,1% de los niños en 2018 desde aproximadamente el 1% a principios de la década de 1970.

“Antes del lanzamiento de hoy, las tablas de crecimiento no se extendían lo suficientemente alto como para trazar IMC muy altos para el creciente número de niños con obesidad severa”, dijo la agencia en un comunicado de prensa. La actualización “proporciona una ayuda visual imprimible para los médicos cuando se habla de un IMC muy alto y la atención necesaria con las familias”.

Conocidas como tablas de crecimiento del IMC por edades, las herramientas de los CDC son un pilar de las consultas de los pediatras para medir los patrones de crecimiento de los niños, y presentan líneas que delimitan dónde se sitúa un niño en términos de percentiles en relación con otros niños.

Las tablas generalmente marcaban el rango de desarrollo para el 97% de los niños. Ahora se actualizarán para incluir percentiles adicionales, dijeron los CDC.

Los niños que superan el percentil 95 de IMC padecen obesidad, según los CDC. La obesidad severa, por su parte, comienza con un 20% más de ese límite, o un IMC superior a 35. Alrededor de 4,5 millones de niños y adolescentes estadounidenses entran en esta categoría.

Un IMC elevado se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión y depresión, de acuerdo a los CDC. Aun así, el IMC por sí solo no es una medida adecuada de la salud, y debe considerarse junto con otros factores, dice la agencia en su sitio web.

Es probable que las tablas ampliadas de los CDC adquieran mayor importancia a medida que los nuevos tratamientos de la obesidad estudiados en adultos resulten prometedores para los más jóvenes.

Los médicos que tratan la obesidad pediátrica deben prescribir modificaciones del estilo de vida, como cambios en la dieta, el ejercicio y los comportamientos para reducir el IMC, según las pautas de la Endocrine Society.

Otras opciones incluyen medicamentos para la obesidad y cirugía bariátrica, aunque solo deben usarse en determinados casos, según el grupo médico.

La prevención debe ser una prioridad, según la Endocrine Society, ya que “lograr resultados eficaces y duraderos con la modificación del estilo de vida una vez que se produce la obesidad es difícil”.

