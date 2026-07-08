Perú destina 1.231 millones de dólares para enfrentar el fenómeno de El Niño

Lima, 7 jul (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que presidirá hasta el próximo 28 de julio el legislador José María Balcázar, aseguró este martes que ha asignado más de 4.200 millones de soles (1.231 millones de dólares) para que se empleen en la "reducción y preparación" ante el riesgo de desastres causados por el fenómeno climático de El Niño.

La Presidencia peruana señaló en un comunicado que esos recursos permitirán financiar acciones de respuesta y preventivas en todo el país, como parte de una "estrategia integral de reducción de riesgos ante el Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027".

Aseguró que ese respaldo financiero, junto con el cumplimiento de la meta fiscal de déficit de 1,8 % del PIB, "fortalece la capacidad del Estado para enfrentar contingencias sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Según la información oficial, hasta el 6 de julio último los tres niveles de gobierno (local, regional y central) han ejecutado 1.350 millones de soles (395 millones de dólares), mientras que las intervenciones asociadas al FEN a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ascienden a 1.171 millones de soles (343 millones de dólares).

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Además de detallar los avances en la ejecución de las intervenciones estratégicas y las acciones de prevención y protección, la Presidencia recordó que actualmente 796 distritos de 22 departamentos del país han sido declarados en estado de emergencia "por peligro inminente ante la ocurrencia de lluvias intensas y fenómenos asociados".

En ese sentido, el Ejecutivo exhortó a los gobiernos regionales y locales "a acelerar la ejecución de los recursos disponibles y de las intervenciones programadas" para reforzar las medidas de prevención y preparación antes del inicio de la temporada de lluvias, que comenzará en los últimos meses del año.

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Las autoridades de Perú elevaron el pasado 16 de junio de moderado a fuerte su pronóstico sobre la intensidad que tendrá en los próximos meses el fenómeno de El Niño Costero, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

En ese sentido, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el actual episodio de El Niño Costero "se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre".

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Mientras, el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se espera que se desarrolle entre junio de 2026 hasta marzo de 2027, con una intensidad fuerte entre noviembre y diciembre. EFE