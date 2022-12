Acuerdos de capital de riesgo rumbo a mayor caída de 2 décadas

(Bloomberg) -- Las inversiones de capital de riesgo van rumbo a registrar este año la caída más pronunciada en más de dos décadas y superar las bajas observadas en el desplome de las puntocom y en la crisis financiera, en medio de crecientes tasas de interés, incertidumbres macroeconómicas y una recesión del mercado público.

El valor de los nuevos acuerdos de capital de riesgo a nivel mundial disminuyó un 42% en los primeros 11 meses de este año en comparación con el anterior, a US$286.000 millones, según la firma de investigación Preqin. Esa es la caída más profunda que los investigadores han registrado hasta ahora y superan los nadires de principios de la década de 2000 y el colapso del 34% después de la crisis financiera de 2008.

Los capitalistas de riesgo, que aumentaron el gasto durante la última década, están retrocediendo después de que el aumento de las tasas de interés pusiera una prima sobre el capital y desafiara la mentalidad de crecimiento a toda costa de la industria tecnológica. La actividad de acuerdos cayó drásticamente en los dos mercados de riesgo más grandes, por lo que China registró en lo corrido del año una baja en el valor agregado de los tratos del 50%, mientras que EE.UU., del 45%.

Varios de los mayores patrocinadores de nuevas empresas se han retirado después de problemas de alto perfil en las empresas de su cartera. Sequoia Capital, uno de los gigantes de Silicon Valley, entró en la criptografía este año con un nuevo fondo de US$600 millones, pero su esfuerzo fracasó con la crisis del intercambio FTX. La empresa canceló el valor total de su inversión en FTX, al igual que SoftBank Group Corp. y Tiger Global Management, los dos defensores más agresivos de las nuevas tecnologías en los últimos años.

Otro factor es un desajuste en las expectativas. Las firmas de riesgo no están dispuestas a invertir con las elevadas valoraciones de años anteriores después de una corrección en los mercados públicos, mientras que muchos fundadores esperan mejores condiciones.

Por otro lado, Estados Unidos ha tratado de controlar la creciente inflación a través de una serie de aumentos en las tasas de interés este año que han reducido rápidamente la financiación fácil de los últimos tiempos, y se les pide a las empresas emergentes de todo el mundo que muestren un camino claro hacia la rentabilidad, en muchos casos antes de lo que habían planeado previamente.

