Propagación de crisis de FTX causa incumplimientos de fondos de cobertura

(Bloomberg) -- El contagio de la caótica implosión del criptoimperio de Sam Bankman-Fried se está extendiendo al mundo de las finanzas descentralizadas, luego de que un fondo de cobertura fuera declarado en default por créditos de casi US$36 millones.

Orthogonal Trading dijo en un tuit el martes que se había visto “gravemente afectado por el colapso de FTX y las actividades comerciales asociadas”, por lo que no pudo pagar un préstamo criptográfico de US$10 millones. Eso llevó a la entidad que administra el grupo de préstamos en el protocolo DeFi Maple a emitir un aviso de default para todos los préstamos activos del fondo.

El default es el último ejemplo de criptofondos de cobertura que se ven afectados por la rápida implosión de FTX de Sam Bankman-Fried ocurrida en noviembre. FTX era uno de los lugares de negociación favoritos de los inversionistas institucionales y el efectivo de varios fondos de cobertura se ha quedado atrapado en él luego de que FTX se declarara en bancarrota. Las finanzas descentralizadas, donde las personas piden prestado, prestan e intercambian criptomonedas sin un intermediario central, hasta ahora han evadido la peor parte de las consecuencias de FTX. Pero el default de Orthogonal Trading insinúa cuán ampliamente se está extendiendo el contagio de la desaparición de FTX y Alameda Research de Bankman-Fried.

Los préstamos organizados en plataformas no garantizadas como Maple no exigen grandes garantías para respaldar las posiciones de los prestatarios en caso de default, sino que dependen de administradores de conjuntos como M11 para realizar la debida diligencia en las finanzas de los prestatarios. Maple dijo que cortó los lazos con Orthogonal Trading, con sede en Sídney, porque tergiversó su posición financiera al grupo de préstamos, M11 Credit, una acusación que M11 también presentó contra el fondo de cobertura.

En total, Orthogonal Trading había obtenido US$31 millones en préstamos en la criptomoneda estable USDC y otros US$4,9 millones denominados en un token llamado wrapped ether, según datos de Maple. Ahora representa la mayoría de los préstamos de M11 Credit, frente al 14% a principios de septiembre.

“En lugar de cooperar con nosotros y revelar su exposición, intentaron recuperar pérdidas a través de más operaciones, y finalmente perdieron un capital significativo”, dijo M11 Credit en un comunicado y agregó que había sido informado por Orthagonal Trading el 3 de diciembre sobre su incapacidad para pagar los US$10 millones. Orthogonal Trading no respondió a las solicitudes de comentarios.

Orthogonal Credit, empresa relacionada que afirma operar “estructuralmente separada” de Orthogonal Trading, dijo el lunes en una entrada de blog que estaba “conmocionada y consternada” por el evento y no estaba al tanto de los problemas de su entidad hermana. “Nos quedamos boquiabiertos por el alcance de la exposición y la posición de liquidez del libro de negocios de Orthogonal Trading”, dijo Orthogonal Credit.

Orthogonal Credit había originado aproximadamente US$850 millones en préstamos sobre Maple, según la plataforma. Las comisiones generadas por el grupo de préstamos de Orthogonal Credit en Maple se utilizarán para pagar a los prestamistas de Orthogonal Trading antes del cierre esperado del grupo en el primer trimestre del próximo año, dijo Maple.

Maple también cortó todos los lazos con Orthogonal Credit, según su comunicado.

