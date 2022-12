Bierhoff dimite tras el desastre alemán en Qatar, antes de la cumbre con DFB

Berlín, 6 dic. El director de la selección alemana, Oliver Bierhoff, ha dimitido tras 18 años en el puesto, después de la desastrosa eliminación de Alemania en Qatar y sin esperar a la cumbre convocada por la Federación Alemania de Fútbol (DFB) para analizar la situación.

"Dejo el camino libre para nuevas direcciones", escribió el exinternacional, de 54 años, en una declaración difundida anoche, en que da por prematuramente terminado su mandato.

"En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados", prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones "que adoptamos convencidos" no han sido las correctas.

El contrato de Bierhoff expiraba en 2024, es decir, que habría seguido en el puesto previsiblemente hasta la próxima Eurocopa, en la que Alemania será anfitriona.

La renuncia del director del conjunto de las selecciones se produjo así cuatro días después de la eliminación de Alemania en el Mundial y, mientras, en el país se esperan otras posibles decisiones por parte de la DFB.

Más allá de lo ocurrido en Qatar, a Bierhoff se le relaciona con los dos últimos "fracasos" de la selección alemana; en el anterior Mundial de Rusia, a la que acudía como defensora del título, pero cayó en la fase de grupos, y en la Eurocopa, en 2021, donde también fue eliminada prematuramente.

El exdelantero llegó a la selección en 2004, aún con Jürgen Klinsmann como técnico y tras haber disputado como futbolista internacional 70 partidos oficiales del conjunto nacional.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, anunció antes de salir de Qatar, la convocatoria de una reunión cumbre con el seleccionador Hansi Flick y con Bierhoff, para analizar la eliminación en la fase de grupos.

"Iniciaremos un proceso ordenado para manejar la situación", dijo Neuendorf aún desde el aeropuerto de Doha en una declaración recogida por medios alemanes.

Bierhoff había manifestado tras la eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022, que compartía con España, Japón y Costa Rica, su propósito de seguir en el cargo, además de afirmar que la decisión sobre su continuidad no es cosa suya.

En esas declaraciones de entonces, el ahora director saliente había defendido la continuidad de Flick que tiene contrato hasta 2024.

Flick, extécnico del Bayern Múnich, fue contratado en 2021 tras los dos naufragios consecutivos alemanes, con el objetivo de reflotar la selección tras la larga era marcada por Joachim Löw.

En Alemania, se considera que la renuncia de Bierhoff "salvará" o rebajará al menos las presiones sobre Flick.

El popular diario "Bild" especula esta mañana con el asimismo exinternacional Matthias Sammer como sucesor de Bierhoff.