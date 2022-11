Alianza insta a capital privado a elevar ambición climática

(Bloomberg) -- Los propietarios de activos que representan más de US$11 billones advierten a las empresas de capital privado y a otros administradores alternativos que manejan activos no cotizados en bolsa que se aseguren de no quedarse atrás del resto de la industria de inversión en la reducción de las emisiones financiadas.

La Alianza de Propietarios de Activos para las Cero Emisiones Netas (NZAOA, por sus siglas en inglés) convocada por las Naciones Unidas está instando a los administradores de activos privados a “elevar su nivel de ambición climática”, según un informe publicado el jueves por el grupo. La alianza cuenta con Aviva Plc, California Public Employees’ Retirement System y Swiss Re AG entre sus 80 miembros.

Los propietarios de activos hicieron eco de una preocupación expresada por algunos de los pesos pesados de las finanzas globales —incluido el director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink— sobre la desconexión entre los mercados públicos y privados. Dado que las empresas que cotizan en bolsa están sujetas a un mayor escrutinio, el riesgo es que los activos intensivos en carbono pasen a manos de empresas no listadas, lo que representaría “el mayor arbitraje del mercado de capitales de nuestras vidas”, dijo Fink en noviembre pasado en la cumbre climática COP26 en Escocia.

Un año después, cuando acababa de terminar la cumbre COP27 en Egipto, la alianza de propietarios de activos subrayó esa misma percepción. Es un escenario que representa “un riesgo que amenaza los objetivos de descarbonización de toda la cartera de los miembros de la Alianza”, dijo NZAOA.

“Dado que nuestro compromiso con las carteras descarbonizadas cubre todos nuestros activos, una reorganización de negocios y proyectos de una clase de activos en nuestra cartera a otra no está logrando nuestros objetivos”, dijo Patrick Peura, quien fue coautor del documento para la alianza de propietarios de activos y que también es gerente de compromiso en Allianz SE. “Lo que es más importante, desde una perspectiva de descarbonización, no es dónde se ubica la empresa en las diferentes clases de activos de nuestra cartera, sino cómo se desempeña en la descarbonización”.

Las empresas que cotizan en bolsa no solo han enfrentado un mayor escrutinio en torno a sus emisiones de carbono por parte de inversionistas y activistas en los últimos años, sino que también están sujetas a regulaciones más estrictas respecto de divulgaciones relacionadas con el clima.

Pero los inversionistas de capital privado pueden tener una gran injerencia porque pueden “influir directamente en los temas que aborda la dirección de una empresa”, como reducir las emisiones, señaló NZAOA. Mientras tanto, la dinámica de los mercados de deuda privada brinda a los administradores de crédito “una oportunidad única” de influir en las empresas más pequeñas que también son importantes en la transición a emisiones netas cero.

