La mexicana Alicia Bárcena retira su candidatura a presidir el BID

Ciudad de México, 9 nov. La mexicana Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), retiró este miércoles "por razones personales" su candidatura para ser la nueva presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Me he comunicado con el presidente, (Andrés Manuel) López Obrador, quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al BID", escribió Bárcena en su cuenta de Twitter.

El mandatario mexicano había propuesto a Bárcena, actual embajadora de México en Chile, el 29 de septiembre pasado tras la destitución del ya expresidente del organismo, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, por mantener relaciones íntimas con una subordinada.

Bárcena, nacida en Ciudad de México en 1952, fue la titular de la Cepal de 2008 hasta marzo de 2022, periodo en el que se consolidó como la secretaria más influyente desde la época de Raúl Prebisch, argentino que lideró el organismo entre 1950 y 1963.

La diplomática no detalló de forma pública las razones por las que no buscará el puesto.

"Agradezco el apoyo recibido por Rogelio Ramírez de la O (secretario de Hacienda de México), Marcelo Ebrard (canciller) y sus equipos en este proceso", concluyó en su breve tuit.

Para la elección a la presidencia del organismo, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros, que varía según la cantidad de acciones que posee cada integrante del capital ordinario del BID.

Estados Unidos tiene la mayor capacidad de voto, un 30 %, seguido de Argentina y Brasil con un 11,3 %, respectivamente, y México, con el 7,2 %. EFE

