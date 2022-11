Enfermedades sexuales: ante clamidia, también debe tratarse la pareja

Tanto mujeres como hombres pueden contagiarse de clamidia al mantener relaciones sexuales. A continuación, algunas señales que apuntan a esta infección y qué factores son importantes durante el tratamiento. Esta enfermedad de transmisión sexual suele ser relativamente frecuente. Según la Asociación de Ginecólogos Alemana (BVF), se ven afectadas particularmente las mujeres jóvenes. Pero también los hombres pueden contagiarse con bacterias que se transmiten por vía sexual. No siempre resulta sencillo reconocer por los propios medios este contagio. "La clamidia provoca inflamaciones", indica Klaus Doubek, presidente de la BVF. También es posible que se presente flujo y dolor. "La infección transcurre frecuentemente de modo asintomático en la mujer", comenta el especialista. En tanto, entre los hombres, una sensación de presión, dolor y ardor en la uretra puede ser señal de una infección con clamidia. Clamidia es fácil de tratar En caso de que la infección haya sido confirmada por el ginecólogo o ginecóloga, esta puede ser tratada efectivamente con un antibiótico. Lo que resulta importante para que no haya un efecto de ida y vuelta y resulte en contagios mutuos es que la pareja de la o el afectado también se someta a tratamiento. Es asimismo importante no minimizar una infección con clamidia y esperar a que simplemente pase. En caso de que no sea tratada, puede tener como consecuencia otras enfermedades, como dolores crónicos en el bajo vientre, infertilidad o complicaciones en el embarazo, según indica la entidad germana. dpa