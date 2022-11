Servicio de mensajería Signal elimina los mensajes cortos

Signal ya no puede utilizarse como aplicación estándar para mensajes de texto. El soporte de SMS y MMS para la aplicación de Android se eliminará "en unos meses", según la Fundación Signal. Por lo tanto, aquellos usuarios que hayan integrado la función de SMS en el servicio, aún tienen tiempo suficiente para cambiar a otra aplicación, como la aplicación de SMS estándar preinstalada del teléfono móvil, y exportar allí sus mensajes cortos. Quien no esté seguro de qué está utilizando para enviar sus SMS puede comprobarlo en los ajustes de Signal en "Conversaciones/SMS y MMS/Usar como aplicación de SMS por defecto". Los usuarios afectados también serán informados regularmente a través de notificaciones en la aplicación y se les recordará que deben exportar sus mensajes SMS y seleccionar una nueva aplicación por defecto para los mensajes cortos. Como razones para interrumpir la función, Signal cita la seguridad y la privacidad (los SMS, a diferencia de los mensajes de Signal, no están encriptados), la prevención de costes móviles elevados o inesperados, y una experiencia de usuario clara y comprensible. dpa