Fed sube tasa 75 puntos base, campaña estaría en fase final

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal realizaron el cuarto aumento consecutivo de tasas de interés de 75 puntos básicos, y señalaron además que su agresiva campaña para frenar la inflación podría estar llegando a su fase final.

La Fed dijo que probablemente se necesitarán “aumentos continuos” para llevar las tasas a un nivel que sea “suficientemente restrictivo para que la inflación regrese al 2% con el tiempo”, según un comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) publicado el miércoles en Washington después de una reunión de dos días.

En una nueva frase del comunicado, la Fed también dijo: “Al determinar el ritmo de los futuros aumentos del rango objetivo, el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los desfases con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y la evolución económica y financiera”.

Esta nueva redacción se produce en un contexto en el que la inflación y el empleo siguen siendo sólidos, aunque sectores como el de la vivienda y el manufacturero se han desacelerado sustancialmente.

La decisión unánime eleva el objetivo de la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de 3,75% a 4%, su nivel más alto desde 2008.

El comunicado compromete firmemente a los responsables de la política monetaria en su campaña para frenar la inflación, pero reconoce que los aumentos de las tasas de interés actúan con retraso.

El presidente Jerome Powell tendrá la oportunidad de dar más detalles sobre las perspectivas de futuras reuniones en su conferencia de prensa a las 2:30 p.m., hora de Washington.

Los inversionistas esperan que hable sobre si la Fed reducirá el ritmo de los aumentos de tasas en su próxima reunión de diciembre.

Elecciones cerca

Los funcionarios, que luchan por frenar una inflación que se aproxima a un máximo de 40 años, se reunieron días antes de las elecciones legislativas de mitad de período en EE.UU., en las que el descontento por la presión de los precios ha sido un tema dominante.

El resultado de la votación del 8 de noviembre podría costar a los demócratas del presidente Joe Biden el control del Congreso, y algunos legisladores prominentes de su partido han empezado a instar públicamente a la Fed a mostrar moderación. Powell, por su parte, ha tratado de mantener al banco central al margen de la contienda política.

Los funcionarios, como se esperaba, dijeron que continuarán reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas según lo planeado, a un ritmo que asciende a alrededor de US$1,1 billones al año.

Cuanto más suban las tasas, más difícil será el trabajo de la Fed. Los funcionarios, que han sido criticados por no haber visto la obstinación en el aumento de la inflación, saben que la política monetaria funciona con retraso y que cuanto más se endurezca, más frenará no solo la inflación, sino también el crecimiento económico y la contratación.

Las previsiones de la Fed en septiembre implicaban una reducción de las tasas a 50 puntos básicos en diciembre, según la proyección mediana. Esas proyecciones mostraban que las tasas llegarían al 4,4% este año y al 4,6% el próximo, antes de recortes en 2024.

