EEUU, OTAN y potencias mundiales reaccionan ante anexión de territorios ucranianos por Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a su par ruso, Vladimir Putin, que no se dejará intimidar por sus amenazas y que la Alianza Atlántica defenderá "cada centímetro" de su territorio, mientras dicha organización denunció una violación del derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los hechos, pero Rusia vetó la resolución y China se abstuvo de votar.

WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Joe Biden, presidente de EEUU: "Estados Unidos y sus aliados no van, permítanme enfatizar esto, no van a dejarse intimidar, no van a dejarse intimidar por Putin y sus temerarias palabras amenazantes" "America and its allies are not going -- let me emphasize this -- are not going to be intimidated, are not going to be intimidated by Putin and his reckless words of threats." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, llegan para una conferencia de prensa conjunta. BRUSELAS, BÉLGICA30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: "Los falsos refendos fueron ideados en Moscú e impuestos a Ucrania, en total violación del derecho internacional. Este acaparamiento de tierras es ilegal e ilegítimo" "The sham referendums were enginereed in Moscow and imposed on Ukraine, in total violation of international law. This land grab is illegal and illegitimate." NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Nicolas de Riviere, Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas y Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llama a votar la resolución sobre las anexiones. Los miembros votan y lee los resultados: "Los resultados de la votación son los siguientes: el proyecto de resolución recibió 10 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. El proyecto de resolución no se aprueba tras el voto 'no' de un miembro permanente miembro del Consejo de Seguridad". MOSCÚ, RUSIA30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 El líder separatista de Lugansk, Leonid Pasechnik, se ve en una pantalla mientras se dirige a un mitin. El jefe de la región de Jesón designado por Moscú, Vladimir Saldo, se ve en una pantalla mientras se dirige a un mitin. El jefe de la región de Zaporiyia designado por Moscú, Yevgeny Balitsky, se ve en una pantalla mientras se dirige a un mitin que marca la anexión. El líder separatista de Donetsk, Denis Pushilin, se ve en una pantalla mientras se dirige a un mitin. DONETSK, UCRANIA30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Mapa de Ucrania en que se muestran las regiones donde Moscú y las autoridades locales prorrusas organizaron referéndums de anexión a Rusia entre el 23 y el 27 de septiembre MOSCÚ, RUSIA30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 El presidente ruso, Vladimir Putin, se ve en una pantalla en la Plaza Roja mientras se dirige a la multitud. El presidente ruso, Vladimir Putin, se ve en una pantalla en la Plaza Roja mientras se dirige a la multitud. Rusia veta resolución de Consejo de Seguridad de ONU sobre anexiones; China y Brasil se abstienenNaciones Unidas, Estados Unidos, 30 Set 2022 (AFP) - Rusia vetó este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de condena de los referendos de anexión realizados por Moscú en cuatro regiones de Ucrania, en una votación en la que Brasil, China, Gabón e India se abstuvieron.El texto, propuesto por Estados Unidos y Albania y sometido a votación de los 15 miembros del Consejo, obtuvo 10 votos a favor, uno en contra (Rusia) y cuatro abstenciones. La resolución condenaba "los referendos ilegales", que "no tienen validez" y "no pueden formar la base de ninguna alteración del estatus de estas regiones", incluyendo "cualquier pretendida anexión".También pedía que Rusia "retire inmediatamente, completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares" de Ucrania."Nos obligan intencionalmente a utilizar nuestro veto para que puedan lanzarse en ejercicios líricos sobre el hecho de que abusamos de nuestro derecho", arremetió el embajador ruso Vassily Nebenzia, que denunció que la resolución constituía una "acción hostil de Occidente" y una "provocación" y era un "nuevo ejemplo" de su "doble rasero".Según él, los referendos "cumplieron las normas y los principios de la legislación internacional".Poco antes de la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente ruso, Vladimir Putin, había firmado en el Kremlin la anexión de las cuatro regiones ucranianas donde se realizaron las consultas controladas por su ejército y prometió a los rusos la "victoria" tras siete meses de ofensiva militar.Putin se mostró desafiante durante un discurso ante la élite política rusa, advirtiendo que la anexión era irreversible e instando al ejército ucraniano a deponer las armas y negociar."Quiero decirle esto al régimen de Kiev y a sus amos en Occidente: los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre", afirmó, Putin que instó al gobierno ucraniano a "cesar inmediatamente los disparos, todas las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones".Algunos representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se quejaron de que el organismo está contribuyendo a exacerbar el conflicto en lugar de aplacarlo.Aunque el veto ruso no dejaba lugar a dudas, más interés suscitaba la posición de países como China, que es acusada por los occidentales de ser demasiado conciliadora con Rusia.El representante de China, Zhang Jun, tras reiterar el mensaje que repite Pekín de que "la soberanía y la integridad territorial de todos los países deben ser salvaguardadas" pidió que se hagan "todos los esfuerzos para que se desescale" el conflicto.Reclamó así a las partes que "reanuden negociaciones diplomáticas cuanto antes para abrir la puerta a una solución política".- Negociar - China, dijo su representante, "pide a todas las partes afectadas contención, que refrenen acciones que puedan exacerbar las tensiones y dejen espacio para una solución a través de negociaciones diplomáticas".Brasil, uno de los cuatro países que se abstuvo, justificó su decisión en que "el alcance y el lenguaje" del texto sometido a votación "no favorecía un entorno que conduzca a una solución para el conflicto de Ucrania" y se quejó de la falta de tiempo para consultarlo.Estados Unidos y la Unión Europea han dejado claro que "nunca" reconocerán la anexión rusa de estos territorios en Ucrania, que pidió a su vez este viernes acelerar su adhesión a la OTAN.El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN "no se dejarán intimidar" por el mandatario ruso y advirtió que la alianza atlántica defenderá "cada centímetro" de su territorio. Putin ha insinuado que como los territorios han sido declarados parte de Rusia, el Kremlin podría recurrir legítimamente a armas nucleares para defenderlos.El texto pasará ahora a la Asamblea General de la ONU, donde no existe derecho a veto, a diferencia del Consejo de Seguridad, donde cinco miembros permanentes -Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña- disponen de esta prerrogativa.En este foro donde se sientan los 193 miembros de la organización se podrá comprobar cuál es el sentir de la comunidad internacional.Numerosos países en desarrollo consideran que la guerra en Ucrania está distrayendo la atención de problemas acuciantes como la inflación, la carestía de los alimentos, la depreciación de sus monedas ante la fortaleza del dólar o el cambio climático.bur-af/dg ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Biden afirma que EEUU y sus aliados "no se dejarán intimidar" por PutinWashington, 30 Set 2022 (AFP) - El presidente Joe Biden afirmó este viernes que Estados Unidos y la OTAN "no se dejarán intimidar" por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y advirtió que la Alianza Atlántica defenderá "cada centímetro" de su territorio. "Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar", dijo en la Casa Blanca. Putin "no nos va a asustar". "Estados Unidos está completamente preparado, con nuestros aliados de la OTAN, para defender cada centímetro del territorio de la OTAN", añadió Biden.sms/bgs/erl/dga ------------------------------------------------------------- Adhesión de Ucrania a la OTAN requiere consenso, advierte jefe de la alianza militarBruselas, 30 Set 2022 (AFP) - El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, advirtió este viernes que la adhesión de Ucrania a la alianza militar requiere el consenso de los países miembros."Toda democracia en Europa tiene el derecho de presentar una demanda de adhesión a la OTAN (...) Y tomamos esas decisiones por consenso", dijo Stoltenberg, horas después que el gobierno ucraniano dijera que solicitará una adhesión acelerada a la alianza.De acuerdo con el funcionario, los aliados de la OTAN respetan el derecho de terceros países de pedir la adhesión y "reiteran siempre que las puertas de la OTAN están abiertas".Stoltenberg recordó que durante la reciente cumbre de la alianza militar en Madrid, los aliados "apoyaron el derecho de Ucrania de seguir su propio camino y decidir de qué tipo de dispositivo de seguridad quería ser parte".Sin embargo, añadió, el foco de la OTAN "ahora es brindar apoyo inmediato a Ucrania para ayudarla a defenderse de la brutal invasión rusa, y ese es el enfoque y el esfuerzo principal de los aliados de la OTAN en estos momentos".ahg/pc