Sonos Sub Mini, un altavoz de gran sonido en tamaño reducido

El desarrollador y fabricante estadounidense de productos de audio Sonos añadió un nuevo altavoz de subgraves (subwoofer) a sus filas de altavoces multihabitación. El Sub Mini solo mide 30,5 centímetros de altura, tiene un diámetro de 23 centímetros y pesa algo menos de 6,4 kilos. En su interior, el altavoz compacto con formato cilíndrico presenta dos woofers de 6 pulgadas, junto con dos amplificadores de clase D. Sonos promete un gran sonido en un tamaño reducido, así como un software integrado para ajustar el sonido a la acústica de la habitación. Independientemente de su tamaño, el Sub Mini ofrecerá la "reproducción de las frecuencias bajas de un subwoofer mucho más grande". El nuevo dispositivo hereda el hueco ovalado y alargado en el centro de la carcasa del Sonos Sub más grande, pero presenta una línea un poco más suave y redondeada. Según el fabricante de altavoces activos y componentes de alta fidelidad, los usuarios de dispositivos iOS pueden, al igual que en otros dispositivos Sonos, utilizar Trueplay para adaptar el sonido a la acústica de su habitación y evitar que las paredes y los muebles cercanos hagan que los graves sean más apagados. El Sub Mini estará disponible en blanco y negro a partir de octubre. dpa