Muere un joven palestino a manos del Ejército israelí tras tirar piedras a vehículos israelíes en Cisjordania

Al menos un joven palestino ha muerto y otro ha resultado herido tras una actuación del Ejército de Israel en las afueras de Nablus, en Cisjordania, donde, según un portavoz militar israelí, las tropas han identificado a tres personas --"terroristas", según el Ejército-- y "neutralizado" a una de ellas cuando "tiraban piedras a vehículos israelíes".

"Durante una operación dirigida por combatientes de la Unidad 636 en la zona de la aldea de Luban al Sharqiya, en la Brigada de Samaria, los combatientes han identificado a tres terroristas que arrojaban piedras a vehículos israelíes en una carretera principal". ha narrado el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

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Acto seguido, "los combatientes han abierto fuego contra los terroristas y han neutralizado a uno de ellos, que llevaba el rostro cubierto", ha señalado el vocero, antes de agregar que los militares han identificado "a otro terrorista y las FDI han iniciado su persecución, junto con la del tercer terrorista".

Por su parte, la agencia de noticias palestina Sanad ha identificado a la víctima mortal como un joven palestino y ha agregado un herido al balance. Además, tanto Sanad como la también palestina WAFA, que no han precisado la edad del fallecido, han recogido las alegaciones de la Media Luna Roja Palestina, que ha denunciado ataques contra sus equipos cuando se intentaban acercar a las víctimas.

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