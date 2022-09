Guyana dice no estar "preocupada" por reciente acercamiento entre EEUU y Venezuela

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, declaró el lunes a la AFP que "no está preocupado" por el reciente acercamiento en materia petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, que reclama el Esequibo, la parte occidental de Guyana.

Georgetown, Guyana, 26 Set 2022 (AFP) - El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, declaró el lunes a la AFP que "no está preocupado" por el reciente acercamiento en materia petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, que reclama el Esequibo, la parte occidental de Guyana.Guyana y Venezuela mantienen una centenaria disputa territorial por el Esequibo (o Guayana Esequiba), una región de 160.000 km2 rica en recursos naturales, incluyendo petróleo en altamar descubierto en 2015. Según Caracas, el crudo está en las aguas en disputa, lo que ha alimentado la pugna desde entonces."No estamos preocupados por el acercamiento, si se quiere llamar así, entre Estados Unidos y Venezuela, pero hemos dicho muy claramente que, como socio estratégico de Estados Unidos, debemos estar al mismo nivel de información y que debe haber un intercambio de información", declaró Irfaan Ali. Estados Unidos, que no reconoce la reelección del mandatario Nicolás Maduro en 2018, ha impuesto una batería de sanciones económicas a Venezuela, incluido un embargo petrolero. No obstante, con la guerra de Ucrania, Washington parece querer revisar su posición con respecto a Venezuela para permitir que ese país comercialice su petróleo y así influir en el descenso de los precios del barril de crudo. El Esequibo es "100% Guyana", afirmó el presidente de este pequeño país que limita con Venezuela, Brasil y Surinam. "El tema está en la Corte Internacional de Justicia (...) Nosotros creemos en las instituciones internacionales (...) Estamos muy claros de en dónde están nuestras fronteras. La CIJ se ha ocupado de esta controversia. Ya se ha pronunciado, tiene jurisdicción y animamos a Venezuela a que participe plenamente y respete la decisión", añadió. "No queremos problemas con nadie. Somos un país pacífico (...) Por eso acudimos a la Corte Internacional de Justicia. (...) No vemos ninguna tensión en las relaciones con nadie a causa de nuestros recursos naturales", concluyó.Guyana, antigua colonia británica, defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía el tratado anterior.En los últimos años el conflicto se ha extendido también a las aguas territoriales de esta zona rica en hidrocarburos. Desde entonces se han producido varios cruces de acusaciones entre ambos países.pgf/lab/mba/atm/ll