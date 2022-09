Fuente AP: NFL y sindicato revisan regreso de Tagovailoa

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Tua Tagovailoa se golpeó la cabeza. Resulta ser que su espalda era un tema de mayor preocupación.

De cualquier forma, fue autorizado para regresar y jugó a pesar de todo.

Tagovailoa, el quarterback de los Dolphins de Miami, salió temporalmente del partido del domingo en la victoria 21-19 sobre los Bills de Buffalo, regresando a pesar de estar aparentemente desorientado por lo que en un principio se dijo que era una lesión de cabeza. Se perdió las últimas tres jugadas de la primera mitad, luego regresó y jugó el resto del partido en que los Dolphins se convirtieron en el último equipo invicto de la Conferencia Americana al derrotar a los Bills.

El regreso de Tagovailoa generó algunas preguntas. Una persona con conocimiento del tema dijo después del partido que habrá una revisión conjunta de la NFL y de la Asociación de Jugadores (NFLPA) sobre qué fue lo que se consideró en la decisión de que el quarterback regresara a la cancha. La persona habló en condición de anonimato con The Associated Press porque la pesquisa no se había revelado públicamente.

Por reglamento de la NFL, las evaluaciones en medio partido cuando se sospecha de conmoción cerebral involucra no solamente a personal médico del equipo, sino que un consultor de neurotrauma no afiliado con los equipos.

“Yo estaba un poco como los demás. Cuando golpeó su cabeza con el campo, asumí que era una lesión en la cabeza”, dijo Mike McDaniel, el coach de los Dolphins. “Pero sus piernas tambalearon porque la espalda baja estaba completamente floja. Y según lo que describió, dijo que su espalda baja estaba extraña o algo así”.

Tagovailoa completó 13 pases de 18 intentos para 186 yardas y un touchdown por los Dolphins. Cuando su día se tornó extraño no fue por un golpe tardío de Matt Milano, dijo, sino en una jugada previa, cuando Tagovailoa se dobló en una mala postura.

“Mis piernas quedaron atrapadas debajo de alguien, ellos trataron de empujarme hacia atrás y sentí una hiperextensión en mi espalda o algo”, reconoció Tagovailoa. “Entonces, en la siguiente jugada, sentí un golpe en la espalda y me lesioné, me levanté y fue por eso que me tropecé, mi espalda quedó atrapada”.