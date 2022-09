"Escape Academy": una desafiante aventura en una sala de escape

SCREENSHOT - "Escape Academy" está disponible para PC, PlayStation y Xbox. Foto: Coin Crew Games/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los verdaderos aficionados a los "Escape room" probablemente hayan resuelto muchos acertijos difíciles en su vida. Pero en realidad, ni siquiera es necesario salir de casa para hacerlo. En la aventura "Escape Academy", los jugadores pueden convertirse en perfectos expertos en salas de escape. Allí les esperan desafíos en diez salas completamente diferentes. El objetivo es obvio: escapar descubriendo secretos, encontrando objetos y resolviendo acertijos. Cocinar platos locos, infectar ordenadores con virus, cultivar plantas exóticas: las pruebas son variadas, y como se realizan de forma digital, muchos de los acertijos no se encuentran en las salas de escape reales. Las salas van desde pequeñas tiendas de campaña a grandes bibliotecas o enormes salas de control o reactores. El espectro de los rompecabezas también es amplio. Aunque "Escape Academy" trae consigo unos gráficos bastante angulosos, y una sala de escape tradicional es naturalmente más auténtica, el juego está diseñado con una perspectiva en primera persona que se acerca bastante a la sensación de una sala de escape real. El modo cooperativo permite jugar de a dos, ya sea en línea o localmente en pantalla dividida. Aunque los puzles no se han adaptado especialmente a los jugadores múltiples, una segunda persona puede ser una ventaja a la hora de explorarlos y resolverlos. "Escape Academy" no ofrece mucho tiempo de juego —solo entre tres y seis horas— y el nivel de dificultad tampoco es muy elevado. Sin embargo, la presión de tiempo hace que el juego sea intenso, y los acertijos lograrán capturar tanto a los aficionados a los puzles como a los fanáticos de las salas de escape. "Escape Academy" está disponible para PC, PlayStation y Xbox. El título también está incluido en el Xbox Game Pass. dpa