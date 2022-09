Albert Botines, agente de Bellerín, confirma el acuerdo con el Barcelona

Barcelona, 1 sep. El agente de Héctor Bellerín, Albert Botines, aseguró este jueves en Barcelona que "si no pasa nada raro", el lateral derecho se convertirá en próximo jugador de los azulgranas para la próxima temporada.

Así lo aseguró en unas declaraciones a los medios a su llegada a Barcelona. "Estamos con el papeleo, esperemos que se solucione pronto. Estamos gestionando que llegue esta misma noche o mañana desde Londres", dijo.

Botines comentó que Bellerín está "muy contento" por regresar a casa después de "muchos años intentando volver", pero al final "se ha podido dar".

El agente de Bellerín, jugador que el año pasado actuó como cedido por el Arsenal en el Betis, afirmó que el contrato será por una temporada, aunque aún no se han concretado los detalles. "Además aún no nos hemos desvinculado del Arsenal", admitió.

"Bellerín no ha podido hablar aún con Xavi (Hernández)", dijo Botines, quien admitió que su representado hará "un esfuerzo (económico) grande" para volver al Barcelona.

"Tenía un sueldo muy alto en el Arsenal y se ha rebajado mucho la ficha para venir aquí, pero es complicado todo por el tema de la Liga -el fair play financiero-", insistió.

"Si no pasa nada raro, Bellerín será jugador del Barça. Me he enterado este mediodía que veníamos, pero estábamos hablando (con la entidad azulgrana) desde hace tiempo y ellos necesitaban que hubieran salidas", opinó el representante.

Informó Botines de que tanto Héctor Bellerín como su familia están "muy contentos" por el acuerdo y recordó que el jugador empezó en la escuela de fútbol del Barcelona y posteriormente pasó por el fútbol base, pero que nunca llegó a jugar en el primer equipo. EFE

sd/fa/ism